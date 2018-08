Planegg (ots) - Die Hehnke GmbH & Co. KG - eine Tochtergesellschaft der PartnerFonds AG - entwickelte sich in den vergangenen zehn Jahren durch Investitionen in moderne Managementsysteme, Automatisierungstechnik sowie den Ausbau räumlicher Kapazitäten zu einem hocheffizienten Serienfertiger komplexer Kunststoffspritzgussteile. Sowohl mit ihrer 2K-Spritzguss Expertise als auch dem Know-How im Bereich Hybridbauteile (Metall/Kunststoff-Kombination) ist die Hehnke GmbH & Co. KG bei ihren Kunden, die vorwiegend aus der Automobilindustrie kommen, hoch angesehen. Neben der auftragsbedingt notwendigen Investition in Serienproduktionskapazitäten sieht die Investitionsstrategie 2018-2020 den Ausbau des Werkzeugbaus vor.



Im August 2018 wird eine Werkzeugbau-Planungssoftware eingeführt. Diese setzt auf dem im Einsatz befindlichen ERP-System auf. Dadurch sollen Kapazitäten des Werkzeugbaus ermittelt und anschließend mit der integrierten Planung die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt und somit Fremdleistungen minimiert werden.



Die Investition in den Erweiterungsbau des Werkzeugbaus erfolgt in 2019. Durch die damit geschaffenen räumlichen Kapazitäten sollen Ablauf und Struktur der Prozesse im Werkzeugbau optimiert werden. Auch entsteht mit dieser Investition eine Lehrwerkstatt für Auszubildende, was heutzutage ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines Ausbildungsbetriebes darstellt.



Ab 2020 wird gezielt in Technologie investiert, was durch die in 2019 geschaffenen räumlichen Kapazitäten ermöglicht wird. Hierzu zählen u.a. die Anschaffung hochgenauer Erodier- und Frästechnik. Die Investitionen in 2019 und 2020 zielen auf eine Steigerung der Werkzeugbaugesamtleistung ab und tragen somit ebenfalls zur weiteren Reduzierung der Fremdleistungsquote bei.



"Das Finanzierungsvolumen beläuft sich auf insgesamt 5,6 Mio. Euro. 2,48 Mio. Euro Fremdkapital werden durch die Hausbank zur Verfügung gestellt, weitere 0,8 Mio. Euro durch die Postbank sowie 1,2 Mio. Euro durch die KfW im Rahmen des KfW-Förderprogramms "KfW Mezzanine". Da 60% dieses Förderkredites Nachrangcharakter haben, wirkt sich dies nachhaltig positiv auf die Bilanzstruktur der Hehnke GmbH & Co. KG aus. Zu guter Letzt stellt die Thüringer Aufbaubank einen Investitionszuschuss in Höhe von 1,12 Mio. Euro bereit", erläutert Oliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG.



Tommy Hehnke, Geschäftsführer der Hehnke GmbH & Co. KG: "Mit der Investitionsstrategie 2018-2020 und dem Fokus auf den Werkzeugbau wird ein bereits schon einmal in der Kunststoff-Serienproduktion erfolgreich getätigter strategischer Schritt zur nachhaltigen Wachstumsentwicklung der Hehnke GmbH & Co. KG vollzogen".



Über die PartnerFonds AG



Die PartnerFonds AG investiert als Industrieholding in industriell geprägte Mittelständler mit klarem Wachstumspotenzial im deutschsprachigen Raum um diese langfristig zu halten und weiterzuentwickeln.



Innerhalb dieser "buy, hold & develop"- Strategie agieren die Tochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unter dem Dach der PartnerFonds AG eine starke Gruppe von industriell geprägter Unternehmen.



Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt dabei in der DACH-Region. Die Zielunternehmen bewegen sich in der Regel in einer Größenordnung zwischen 10 und 50 Mio. Euro Umsatz und verfügen über ein erkennbares und stabiles Kerngeschäft. Alle Tochtergesellschaften agieren von Anfang an selbstständig und verfolgen voneinander unabhängige Strategien. Synergieeffekte innerhalb der Gruppe werden seitens der PartnerFonds AG laufend geprüft.



