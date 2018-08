Es gelang dem EUR/USD nicht die 1,1700 zu überwinden und so fällt er in den Bereich der 1,1680/75 EUR/USD nach US Daten apathisch Das Paar bleibt in der Defensive, obwohl der US ISM Produktion PMI im Juli mit 58,1 enttäuschte, da die Prognose bei 59,4 lag, nach 60,2 im Juni. Der US ADP Arbeitsmarktbericht wurde heute ebenfalls veröffentlicht und dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...