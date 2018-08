Deutschlands Boden besteht zum großen Teil aus Sand. Doch Bauboom, Tourismusexzesse und politische Fehlplanung lassen den sicher geglaubten Rohstoff knapp werden.

Als unter Thomas Beißwenger der Federsee auftaucht, muss er sich dann doch kurz mal freuen. "Ich gebe zu", ruft er gegen die Motoren der alten Cessna an, "es gibt doch noch etwas Schöneres als Kieswerke." Beißwenger zeigt auf das Naturschutzgebiet nahe Biberach, das er gerade überfliegt. Ein tiefblaues Gewässer, umgeben von Wäldern, Wiesen, Feldern. Hier und da ein Gehöft, eine Kirche, ein schwäbisches Musterdörfle. Findet auch Beißwenger - der Privatmann.

Für Thomas Beißwenger, den Geschäftsführer des Industrieverbands Steine und Erden Baden-Württemberg, ist die Idylle ein Graus. Viel zu wenige Kiesgruben und Steinbrüche da unten, wo die Eiszeit doch so wunderbare Bodenschätze hingelegt hat. Kalk- und Muschelfels, Kies und vor allem: Sand, den derzeit begehrtesten Rohstoff.

Kaum ein Land in Europa ist so reich an Kies- und Sandvorkommen wie die Bundesrepublik - und doch hat die Nation ein riesiges Problem damit. Die unendliche Ressource wird gerade zum Milliarden-Wohlstandsrisiko, ausgelöst durch Bauboom, Tourismusexzesse und eine katastrophale politische Ressourcenplanung. Selbst die zur amtlichen Korrektheit verpflichtete Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe spricht von "zunehmenden Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Sand", warnt vor "erheblichen Versorgungsengpässen".

Anderswo in der Welt ist das schon lange ein Problem: In Kambodscha oder Vietnam werden seit Jahren illegal Millionen Tonnen Sand gefördert, um das sandarme Singapur künstlich in den Ozean wachsen zu lassen. In Indien werden Strände in großem Stil von einer Sand-Mafia abgebaut, die inzwischen als mächtigste kriminelle Organisation des Landes gilt. China allein hat in den vergangenen drei Jahren mehr Sand verarbeitet als Amerika im gesamten 20. Jahrhundert. Und nun also Deutschland. Sand steckt in so ziemlich jedem Gegenstand des Alltags. Ob als Kalk für Zahnpasta, als Pulver, damit Toastbrotscheiben nicht zusammenkleben und als Silizium für elektronische Geräte. Sand poliert Fliesen, reinigt Trinkwasser, enteist Gehsteige. Vor allem baut Sand unsere Städte. Er steckt in Zement, Mörtel und Beton, in Straßen, Brücken, Dächern, in Fassaden, Fugen, Farben.

Entsprechend groß ist der Bedarf. Sand ist das meistverbrauchte Wirtschaftsgut unseres Planeten. 40 Milliarden Tonnen werden in diesem Jahr weltweit verbaut. Wert: über 70 Milliarden Dollar. Zwar kann Beton inzwischen recycelt werden, doch die bauboomende Nachfrage übersteigt den Abbruch. Zudem sind nicht mehr nur Küstenregionen wie Florida oder Kalifornien, Hawaii oder die Bretagne, deren Strände allesamt schwinden, gute Kunden, sondern ebenso Sylt, wo man den Badegästen das Bauen von Sandburgen verbietet, um den Strandschwund nicht zu befördern.

Rechnerisch verbraucht jeder Deutsche heute 4,6 Tonnen Sand pro Jahr. Das sind ein Kilogramm Steine und Erden - pro Stunde. Längst sprechen Fachleute vom "Peak Sand", der analog zum "Peak Oil" die Nutzung des Rohstoffs ins Verhältnis zu den vorhandenen Ressourcen setzt. Ob durch künstlich aufgeschüttete Strände oder in Stahlbeton gegossene Architektenträume - der Mensch ist mit seinem unstillbaren Drang nach Fortschritt, Ausbreitung und Wachstum dabei, die Vorkommen gnadenlos auszubeuten.Neuaufschluss nennen Menschen wie Sand-Lobbyist Beißwenger es, wenn mal wieder ein Platz für die Bagger freigegeben wird. Doch so etwas, sagt er, während die Cessna landet, sei in der Bundesrepublik äußerst selten geworden. Lediglich eine Handvoll davon habe er in den vergangenen zehn Jahren in Baden-Württemberg erlebt, während über 50 Abbaustätten schlossen. Vor allem der Mensch komme dem Sandabbau zunehmend ins Gehege. In drei Viertel aller Gruben hätten es die Unternehmer mit Bürgerinitiativen zu tun. Sankt-Florians-Prinzip, not in my backyard: "Es gibt keine konfliktfreien Abbaugebiete mehr."

Beißwenger ist an diesem Morgen unterwegs ins Krisengebiet, zu einem "Hot-Spot", wie er sagt: der Kiesgrube Krauchenwies Göggingen. Hier spielt sich im Kleinen das ab, was im Großen zur deutschen Sandknappheit führt. Das Förderband in der kargen Mondlandschaft fällt beinahe in sich zusammen, der Mischer steht schon ewig still. Seit Jahren sollte hier eine hochmoderne Anlage Millionen Kubikmeter Sand und Kies fördern. Zehn Jahre steht die Genehmigung nun aus.

Steinreich und sandarm

Vor der Anlage wartet Helge-Alexander List, ein Herr in Sakko, initialenbesticktem Hemd und mit großem BMW. List war mal Investmentbanker bei Goldman Sachs, Berater bei Roland Berger, der Sand aber versprach ein noch besseres Geschäft zu werden: eine nie endende Reichtumsquelle.

Nach deutschem Bergrecht gehören einem Landbesitzer die Rohstoffvorkommen unter seinem Terrain - theoretisch bis zum Erdmittelpunkt. Die Claims sind deshalb seit Jahrzehnten abgesteckt, das Geschäft fein aufgeteilt. Lange Zeit profitierten davon alle Beteiligten: Eine Kiesgrube ...

