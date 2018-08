Berlin (ots) - Die Betriebskrankenkassen begrüßen den heutigen Kabinettsbeschluss zum PpSG.



"Mit dem Gesetzentwurf zur Stärkung des Pflege-Personals setzt Bundesminister Jens Spahn die richtigen Akzente", sagt Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes. "Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen können nun weitaus mehr Geld in mehr Stellen, betriebliches Gesundheitsmanagement und bessere Organisation der Arbeit investieren. Insbesondere begrüßen wir, dass nun auch die Prävention in ambulanten Pflegeeinrichtungen gefördert wird. Damit bleiben gut ausgebildete und gesunde Fachkräfte den Häusern langfristig erhalten. Kliniken müssen die Mittel aber auch für die Pflege einsetzen, und Pflegeeinrichtungen sinnvolle Angebote der Gesundheitsförderung nachfragen! Zuletzt wurde die Hälfte der Fördergelder der Kassen für neue Pflegestellen nicht abgerufen."



