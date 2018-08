Der Euro hat sich heute, am Dienstag im späten europäischen Handel kaum vom Fleck bewegt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1678 US-Dollar.Am Nachmittag standen Konjunkturdaten in den USA im Fokus. Dort sind im Juli mehr Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen worden als erwartet. Es seien 219.000 Arbeitsplätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...