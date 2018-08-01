LD Micro Index Celebrates Three Years

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / August 1, 2018 / The team at LD is pleased to announce that the LD Micro Index is being reconstituted as of August 1, 2018. This is the 6th iteration.
Regardless of the changing landscape, we believe that the existence of a true microcap index, with an average market capitalization of approximately $150 million, is the ideal benchmark for fund managers targeting the space.
'We started the year with over 1,000 companies in the index. With this reconstitution we will have 986 There was a healthy amount of acquisition activity in the previous six months, with a number of companies being removed as they no longer fall within our market capitalization spectrum of $50-300m' said David Scher, Head of Business Development.
A breakdown by exchange, sector, and complete constituent list is available at our website: http://www.ldmicro.com/the-index. The criteria for inclusion in the index remains unchanged.
Chris Lahiji, President of LD Micro, stated 'As we turn three, more and more people in our industry are using the Index as an additional indicator for what is taking place on a daily, weekly, and monthly basis. Since day one, our goal has always been to add much needed insight to the space. No matter what happens on the outside, LD will be home to the micro-cap world.'
Companies being added:
3PEA INTERNATIONAL INC
48NORTH CANNABIS CORP
ACASTA ENTERPRISES INC
ACER THERAPEUTICS INC
ACETO CORP
ADOMANI INC
AEROHIVE NETWORKS INC
AERPIO PHARMACEUTICALS INC
AGENUS INC
AGT FOOD AND INGREDIENTS INC
AIMIA INC
ALEAFIA HEALTH INC
ALIGNVEST ACQUISITION II CORP
ALKALINE WATER COMPANY INC
ALMONTY INDUSTRIES INC
ALPHATEC HOLDINGS INC
AMBOW EDUCATION HOLDING LTD
AMERICAN REALTY INVESTORS INC
AMMO INC
AMPIO PHARMACEUTICALS INC
ANTIBE THERAPEUTICS INC
ARCTURUS THERAPEUTICS LTD
ARDELYX INC
ARLINGTON ASSET INVESTMENT CORP
ARSANIS INC
ASCENDANT RESOURCES INC
ASTRO AEROSPACE LTD
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC
AVEO PHARMACEUTICALS INC
AXIM BIOTECHNOLOGIES INC
AXOVANT SCIENCES LTD
AXT INC
AZURRX BIOPHARMA INC
BARNES & NOBLE EDUCATION INC
BASIC ENERGY SERVICES INC
BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC
BEYOND COMMERCE INC
BIOHITECH GLOBAL INC
BIOSIG TECHNOLOGIES INC
BIOXCEL THERAPEUTICS INC
BIRD CONSTRUCTION INC
BLACK RIDGE ACQUISITION CORP
BLINK CHARGING CO
BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS LP
CALADRIUS BIOSCIENCES INC
CALEDONIA MINING CORPORATION PLC
CALLIDUS CAPITAL CORP
CANNABIS LEAF INC
CANNABIX TECHNOLOGIES INC
CANNAGROW HOLDINGS INC
CANNAROYALTY CORP
CAPSTONE TURBINE CORP
CARDIOME PHARMA CORP
CAS MEDICAL SYSTEMS INC
CELLDEX THERAPEUTICS INC
CELSION CORP
CHAMPIONS ONCOLOGY INC
CHESAPEAKE FINANCIAL SHARES INC
CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUST
CHINA DISTANCE EDUCATION HOLDINGS LTD
CHINA ONLINE EDUCATION GROUP
CHINA RAPID FINANCE LTD
CHROMADEX CORP
CIPHER PHARMACEUTICALS INC
CLEARWATER SEAFOODS INC
CLOUD PEAK ENERGY INC
CLPS INC
COCRYSTAL PHARMA INC
COHBAR INC
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC
COMPX INTERNATIONAL INC
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDINGS INC
CORIUM INTERNATIONAL INC
CREW ENERGY INC
CRIUS ENERGY TRUST
CSI COMPRESSCO LP
CUE BIOPHARMA INC
CYPRESS ENERGY PARTNERS LP
DEL FRISCO'S RESTAURANT GROUP INC
DENISON MINES CORP
DESTINATION MATERNITY CORP
DESWELL INDUSTRIES INC
DHX MEDIA LTD
DIAMEDICA THERAPEUTICS INC
DIFFERENTIAL BRANDS GROUP INC
DOGNESS INTERNATIONAL CORP
DOVER DOWNS GAMING & ENTERTAINMENT INC
ECOLOGY AND ENVIRONMENT INC
EDAP TMS SA
EMERGE ENERGY SERVICES LP
EMMIS COMMUNICATIONS CORP
ENSERVCO CORP
ENTERA BIO LTD
ENZO BIOCHEM INC
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC
EVOFEM BIOSCIENCES INC
EVRIM RESOURCES CORP
EXCO TECHNOLOGIES LTD
EXICURE INC
EYENOVIA INC
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC
FAMOUS DAVE'S OF AMERICA INC
FARMMI INC
FENNEC PHARMACEUTICALS INC
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP
FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC
FIRST CAPITAL INC
FLANIGAN'S ENTERPRISES INC
FORWARD PHARMA A/S
FOUR SEASONS EDUCATION (CAYMAN) INC
FRIEDMAN INDUSTRIES INC
GENERATION NEXT FRANCHISE BRANDS INC
GENOCEA BIOSCIENCES INC
GENPREX INC
GIGCAPITAL INC
GNC HOLDINGS INC
GOLDEN BULL LTD
GOLDEN LEAF HOLDINGS LTD
GOLDEN STAR RESOURCES LTD
GOLDMONEY INC
GP STRATEGIES CORP
GRAN COLOMBIA GOLD CORP
GRAVITY CO LTD
GREAT ELM CAPITAL CORP
GTEC HOLDINGS LTD
GULFMARK OFFSHORE INC
HAMMER FIBER OPTICS HOLDINGS CORP
HARDWOODS DISTRIBUTION INC
HIGH LINER FOODS INC
HISTOGENICS CORP
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
HORIZON GLOBAL CORP
HOVNANIAN ENTERPRISES INC
HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS INC
HUNTER MARITIME ACQUISITION CORP
HUT 8 MINING CORP
HYRECAR INC
I-AM CAPITAL ACQUISITION CO
IDENTIV INC
IDERA PHARMACEUTICALS INC
IEC ELECTRONICS CORP
IMPAC MORTGAGE HOLDINGS INC
IMPERIAL METALS CORP
INFUSYSTEM HOLDINGS INC
INMED PHARMACEUTICALS INC
INTELLIGENT SYSTEMS CORP
INTERNAP CORP
INVICTUS MD STRATEGIES CORP
IPIC ENTERTAINMENT INC
ITERUM THERAPEUTICS PLC
ITUS CORP
JOUNCE THERAPEUTICS INC
KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC
LANTRONIX INC
LAZYDAYS HOLDINGS INC
LEJU HOLDINGS LTD
LEXARIA BIOSCIENCE CORP
LIVEXLIVE MEDIA INC
LOVESAC CO
LUMINA GOLD CORP
M I ACQUISITIONS INC
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC
MANNATECH INC
MARICANN GROUP INC
MARINUS PHARMACEUTICALS INC
MARRONE BIO INNOVATIONS INC
MAUI LAND & PINEAPPLE COMPANY INC
MBT FINANCIAL CORP
MDC PARTNERS INC
MENLO THERAPEUTICS INC
MID-CON ENERGY PARTNERS LP
MJ HOLDINGS INC
MMA CAPITAL MANAGEMENT LLC
MOTUS GI HOLDINGS INC
MUSTANG BIO INC
NAKED BRAND GROUP LTD
NANTKWEST INC
NATIONAL ACCESS CANNABIS CORP
NAVIOS MARITIME MIDSTREAM PARTNERS LP
NETSHOES (CAYMAN) LTD
NEWATER TECHNOLOGY INC
NEWLINK GENETICS CORP
NFUSZ INC
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP LTD
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD
NORTHERN EMPIRE RESOURCES CORP
NORTHWEST INDIANA BANCORP
NOVUS THERAPEUTICS INC
ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC
ONE STOP SYSTEMS INC
OPTIMIZERX CORP
OSISKO MINING INC
OTELCO INC
PAINTED PONY ENERGY LTD
PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC
PERMROCK ROYALTY TRUST
PHI INC
PIER 1 IMPORTS INC
PIERIS PHARMACEUTICALS INC
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP
PLATEAU ENERGY METALS INC
POET TECHNOLOGIES INC
POINTS INTERNATIONAL LTD
PROFOUND MEDICAL CORP
PROMETIC LIFE SCIENCES INC
PROMIS NEUROSCIENCES INC
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC
PULSE BIOSCIENCES INC
QUINTANA ENERGY SERVICES INC
RADIENT TECHNOLOGIES INC
RAFAEL HOLDINGS INC
RED VIOLET INC
REED'S INC
RENESOLA LTD
RENOVACARE INC
RENREN INC
RESTORBIO, INC.
RETO ECO-SOLUTIONS INC
RF INDUSTRIES LTD
RIOT BLOCKCHAIN INC
ROCKWELL MEDICAL INC
ROSEHILL RESOURCES INC
SACHEM CAPITAL CORP
SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST
SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS LP
SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUST I
SANDRIDGE PERMIAN TRUST
SANUWAVE HEALTH INC
SB FINANCIAL GROUP INC
SCPHARMACEUTICALS INC
SCYTHIAN BIOSCIENCES CORP
SEARS HOLDINGS CORP
SEMLER SCIENTIFIC INC
SENECA FOODS CORP
SENMIAO TECHNOLOGY LTD
SENSUS HEALTHCARE INC
SEQUANS COMMUNICATIONS SA
SESEN BIO INC
SHARPSPRING INC
SILICOM LTD
SMART SAND INC
SMITH MICRO SOFTWARE INC
SMTC CORP
SOL GEL TECHNOLOGIES LTD
SOURCE ENERGY SERVICES LTD
SOUTHCROSS ENERGY PARTNERS LP
SPERO THERAPEUTICS INC
SPI ENERGY CO LTD
SPOK HOLDINGS INC
STAGE STORES INC
STANDARD DIVERSIFIED INC
STELLAR ACQUISITION III INC
STONEMOR PARTNERS LP
STORNOWAY DIAMOND CORP
STRAD ENERGY SERVICES LTD
STRATA SKIN SCIENCES INC
SUPPORT.COM INC
SYMBILITY SOLUTIONS INC
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC
TAPIMMUNE INC
TASEKO MINES LTD
TERRA TECH CORP
TERRAVEST INDUSTRIES INC
TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC
TGR FINANCIAL INC
THESCORE INC
TRANSAT AT INC
TRANSGLOBE ENERGY CORP
TURTLE BEACH CORP
TWIN DISC INC
URBAN ONE INC
USD PARTNERS LP
VAALCO ENERGY INC
VALUE LINE INC
VANGUARD NATURAL RESOURCES INC
VIEMED HEALTHCARE INC
VITALIBIS INC
VOIP-PAL.COM INC
VOXELJET AG
WINDSTREAM HOLDINGS INC
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD
XPEL TECHNOLOGIES CORP
XTANT MEDICAL HOLDINGS INC
ZOE'S KITCHEN INC
For additional inquiries, please contact David Scher at david@ldmicro.com
SOURCE: LD Micro