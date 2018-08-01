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01.08.2018 | 17:08
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ACCESSWIRE·Mehr Nachrichten von ACCESSWIRE

LD Micro Index Celebrates Three Years

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / August 1, 2018 / The team at LD is pleased to announce that the LD Micro Index is being reconstituted as of August 1, 2018. This is the 6th iteration.

Regardless of the changing landscape, we believe that the existence of a true microcap index, with an average market capitalization of approximately $150 million, is the ideal benchmark for fund managers targeting the space.

'We started the year with over 1,000 companies in the index. With this reconstitution we will have 986 There was a healthy amount of acquisition activity in the previous six months, with a number of companies being removed as they no longer fall within our market capitalization spectrum of $50-300m' said David Scher, Head of Business Development.

A breakdown by exchange, sector, and complete constituent list is available at our website: http://www.ldmicro.com/the-index. The criteria for inclusion in the index remains unchanged.

Chris Lahiji, President of LD Micro, stated 'As we turn three, more and more people in our industry are using the Index as an additional indicator for what is taking place on a daily, weekly, and monthly basis. Since day one, our goal has always been to add much needed insight to the space. No matter what happens on the outside, LD will be home to the micro-cap world.'

Companies being added:

3PEA INTERNATIONAL INC

48NORTH CANNABIS CORP

ACASTA ENTERPRISES INC

ACER THERAPEUTICS INC

ACETO CORP

ADOMANI INC

AEROHIVE NETWORKS INC

AERPIO PHARMACEUTICALS INC

AGENUS INC

AGT FOOD AND INGREDIENTS INC

AIMIA INC

ALEAFIA HEALTH INC

ALIGNVEST ACQUISITION II CORP

ALKALINE WATER COMPANY INC

ALMONTY INDUSTRIES INC

ALPHATEC HOLDINGS INC

AMBOW EDUCATION HOLDING LTD

AMERICAN REALTY INVESTORS INC

AMMO INC

AMPIO PHARMACEUTICALS INC

ANTIBE THERAPEUTICS INC

ARCTURUS THERAPEUTICS LTD

ARDELYX INC

ARLINGTON ASSET INVESTMENT CORP

ARSANIS INC

ASCENDANT RESOURCES INC

ASTRO AEROSPACE LTD

AVADEL PHARMACEUTICALS PLC

AVEO PHARMACEUTICALS INC

AXIM BIOTECHNOLOGIES INC

AXOVANT SCIENCES LTD

AXT INC

AZURRX BIOPHARMA INC

BARNES & NOBLE EDUCATION INC

BASIC ENERGY SERVICES INC

BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC

BEYOND COMMERCE INC

BIOHITECH GLOBAL INC

BIOSIG TECHNOLOGIES INC

BIOXCEL THERAPEUTICS INC

BIRD CONSTRUCTION INC

BLACK RIDGE ACQUISITION CORP

BLINK CHARGING CO

BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS LP

CALADRIUS BIOSCIENCES INC

CALEDONIA MINING CORPORATION PLC

CALLIDUS CAPITAL CORP

CANNABIS LEAF INC

CANNABIX TECHNOLOGIES INC

CANNAGROW HOLDINGS INC

CANNAROYALTY CORP

CAPSTONE TURBINE CORP

CARDIOME PHARMA CORP

CAS MEDICAL SYSTEMS INC

CELLDEX THERAPEUTICS INC

CELSION CORP

CHAMPIONS ONCOLOGY INC

CHESAPEAKE FINANCIAL SHARES INC

CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUST

CHINA DISTANCE EDUCATION HOLDINGS LTD

CHINA ONLINE EDUCATION GROUP

CHINA RAPID FINANCE LTD

CHROMADEX CORP

CIPHER PHARMACEUTICALS INC

CLEARWATER SEAFOODS INC

CLOUD PEAK ENERGY INC

CLPS INC

COCRYSTAL PHARMA INC

COHBAR INC

COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC

COMPX INTERNATIONAL INC

CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDINGS INC

CORIUM INTERNATIONAL INC

CREW ENERGY INC

CRIUS ENERGY TRUST

CSI COMPRESSCO LP

CUE BIOPHARMA INC

CYPRESS ENERGY PARTNERS LP

DEL FRISCO'S RESTAURANT GROUP INC

DENISON MINES CORP

DESTINATION MATERNITY CORP

DESWELL INDUSTRIES INC

DHX MEDIA LTD

DIAMEDICA THERAPEUTICS INC

DIFFERENTIAL BRANDS GROUP INC

DOGNESS INTERNATIONAL CORP

DOVER DOWNS GAMING & ENTERTAINMENT INC

ECOLOGY AND ENVIRONMENT INC

EDAP TMS SA

EMERGE ENERGY SERVICES LP

EMMIS COMMUNICATIONS CORP

ENSERVCO CORP

ENTERA BIO LTD

ENZO BIOCHEM INC

ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC

EVOFEM BIOSCIENCES INC

EVRIM RESOURCES CORP

EXCO TECHNOLOGIES LTD

EXICURE INC

EYENOVIA INC

EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC

FAMOUS DAVE'S OF AMERICA INC

FARMMI INC

FENNEC PHARMACEUTICALS INC

FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORP

FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC

FIRST CAPITAL INC

FLANIGAN'S ENTERPRISES INC

FORWARD PHARMA A/S

FOUR SEASONS EDUCATION (CAYMAN) INC

FRIEDMAN INDUSTRIES INC

GENERATION NEXT FRANCHISE BRANDS INC

GENOCEA BIOSCIENCES INC

GENPREX INC

GIGCAPITAL INC

GNC HOLDINGS INC

GOLDEN BULL LTD

GOLDEN LEAF HOLDINGS LTD

GOLDEN STAR RESOURCES LTD

GOLDMONEY INC

GP STRATEGIES CORP

GRAN COLOMBIA GOLD CORP

GRAVITY CO LTD

GREAT ELM CAPITAL CORP

GTEC HOLDINGS LTD

GULFMARK OFFSHORE INC

HAMMER FIBER OPTICS HOLDINGS CORP

HARDWOODS DISTRIBUTION INC

HIGH LINER FOODS INC

HISTOGENICS CORP

HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD

HORIZON GLOBAL CORP

HOVNANIAN ENTERPRISES INC

HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS INC

HUNTER MARITIME ACQUISITION CORP

HUT 8 MINING CORP

HYRECAR INC

I-AM CAPITAL ACQUISITION CO

IDENTIV INC

IDERA PHARMACEUTICALS INC

IEC ELECTRONICS CORP

IMPAC MORTGAGE HOLDINGS INC

IMPERIAL METALS CORP

INFUSYSTEM HOLDINGS INC

INMED PHARMACEUTICALS INC

INTELLIGENT SYSTEMS CORP

INTERNAP CORP

INVICTUS MD STRATEGIES CORP

IPIC ENTERTAINMENT INC

ITERUM THERAPEUTICS PLC

ITUS CORP

JOUNCE THERAPEUTICS INC

KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC

LANTRONIX INC

LAZYDAYS HOLDINGS INC

LEJU HOLDINGS LTD

LEXARIA BIOSCIENCE CORP

LIVEXLIVE MEDIA INC

LOVESAC CO

LUMINA GOLD CORP

M I ACQUISITIONS INC

MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC

MANNATECH INC

MARICANN GROUP INC

MARINUS PHARMACEUTICALS INC

MARRONE BIO INNOVATIONS INC

MAUI LAND & PINEAPPLE COMPANY INC

MBT FINANCIAL CORP

MDC PARTNERS INC

MENLO THERAPEUTICS INC

MID-CON ENERGY PARTNERS LP

MJ HOLDINGS INC

MMA CAPITAL MANAGEMENT LLC

MOTUS GI HOLDINGS INC

MUSTANG BIO INC

NAKED BRAND GROUP LTD

NANTKWEST INC

NATIONAL ACCESS CANNABIS CORP

NAVIOS MARITIME MIDSTREAM PARTNERS LP

NETSHOES (CAYMAN) LTD

NEWATER TECHNOLOGY INC

NEWLINK GENETICS CORP

NFUSZ INC

NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP LTD

NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD

NORTHERN EMPIRE RESOURCES CORP

NORTHWEST INDIANA BANCORP

NOVUS THERAPEUTICS INC

ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC

ONE STOP SYSTEMS INC

OPTIMIZERX CORP

OSISKO MINING INC

OTELCO INC

PAINTED PONY ENERGY LTD

PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC

PERMROCK ROYALTY TRUST

PHI INC

PIER 1 IMPORTS INC

PIERIS PHARMACEUTICALS INC

PIZZA PIZZA ROYALTY CORP

PLATEAU ENERGY METALS INC

POET TECHNOLOGIES INC

POINTS INTERNATIONAL LTD

PROFOUND MEDICAL CORP

PROMETIC LIFE SCIENCES INC

PROMIS NEUROSCIENCES INC

PROTAGONIST THERAPEUTICS INC

PULSE BIOSCIENCES INC

QUINTANA ENERGY SERVICES INC

RADIENT TECHNOLOGIES INC

RAFAEL HOLDINGS INC

RED VIOLET INC

REED'S INC

RENESOLA LTD

RENOVACARE INC

RENREN INC

RESTORBIO, INC.

RETO ECO-SOLUTIONS INC

RF INDUSTRIES LTD

RIOT BLOCKCHAIN INC

ROCKWELL MEDICAL INC

ROSEHILL RESOURCES INC

SACHEM CAPITAL CORP

SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST

SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS LP

SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUST I

SANDRIDGE PERMIAN TRUST

SANUWAVE HEALTH INC

SB FINANCIAL GROUP INC

SCPHARMACEUTICALS INC

SCYTHIAN BIOSCIENCES CORP

SEARS HOLDINGS CORP

SEMLER SCIENTIFIC INC

SENECA FOODS CORP

SENMIAO TECHNOLOGY LTD

SENSUS HEALTHCARE INC

SEQUANS COMMUNICATIONS SA

SESEN BIO INC

SHARPSPRING INC

SILICOM LTD

SMART SAND INC

SMITH MICRO SOFTWARE INC

SMTC CORP

SOL GEL TECHNOLOGIES LTD

SOURCE ENERGY SERVICES LTD

SOUTHCROSS ENERGY PARTNERS LP

SPERO THERAPEUTICS INC

SPI ENERGY CO LTD

SPOK HOLDINGS INC

STAGE STORES INC

STANDARD DIVERSIFIED INC

STELLAR ACQUISITION III INC

STONEMOR PARTNERS LP

STORNOWAY DIAMOND CORP

STRAD ENERGY SERVICES LTD

STRATA SKIN SCIENCES INC

SUPPORT.COM INC

SYMBILITY SOLUTIONS INC

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC

TAPIMMUNE INC

TASEKO MINES LTD

TERRA TECH CORP

TERRAVEST INDUSTRIES INC

TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC

TGR FINANCIAL INC

THESCORE INC

TRANSAT AT INC

TRANSGLOBE ENERGY CORP

TURTLE BEACH CORP

TWIN DISC INC

URBAN ONE INC

USD PARTNERS LP

VAALCO ENERGY INC

VALUE LINE INC

VANGUARD NATURAL RESOURCES INC

VIEMED HEALTHCARE INC

VITALIBIS INC

VOIP-PAL.COM INC

VOXELJET AG

WINDSTREAM HOLDINGS INC

XINYUAN REAL ESTATE CO LTD

XPEL TECHNOLOGIES CORP

XTANT MEDICAL HOLDINGS INC

ZOE'S KITCHEN INC

For additional inquiries, please contact David Scher at david@ldmicro.com

SOURCE: LD Micro


© 2018 ACCESSWIRE