Bonn (ots) - "Was wäre, wenn...der Islam Europa erobert hätte" - unter diesem Titel startete phoenix Ende 2017 ein einzigartiges Geschichtsformat, um zu hinterfragen, was an vermeintlich zwangsläufigen Geschichtsverläufen wirklich dran ist. Am 24. August setzt phoenix die Reihe fort: Neben der Pilotfolge zeigt der Ereignis- und Dokumentationskanal die neuen Folgen "Was wäre, wenn... die Perser bei Marathon gesiegt hätten?" und "Was wäre, wenn... Kolumbus Amerika nicht entdeckt hätte?". phoenix zeigt anhand dieser historischen Gedankenexperimente mehrere Szenarien, nach denen unsere Geschichte um ein Haar hätte ganz anders verlaufen können. Wissenschaftlich begleitet und eingeordnet werden diese historischen Planspiele von den namhaften Historikern Prof. Alexander Demandt (Freie Universität Berlin), Prof. Johannes Dillinger (Oxford), Prof. Robert Rollinger (Uni Innsbruck), Prof. Gregor Weber (Uni Augsburg), Dr. Antje Gunsenheimer (Uni Bonn), und Dr. Tobias Winnerling (Uni Düsseldorf).



In der Folge "Was wäre, wenn...die Perser bei Marathon gesiegt hätten?" entwerfen Historiker ein Szenario, demzufolge die Perser nach einem Sieg mit ihrem Herrschaftsstil, ihrer Architektur und Kultur den Menschen Europas langfristig und bis heute spürbar ihren Stempel aufgedrückt hätten. Dabei entlarvt die Geschichtsreihe immer wieder verbreitete Klischees und einseitige Urteile. Das Historiker-Team belegt, dass auch das alte Persien über eine reiche Kultur verfügte und zu zivilisatorischen Entwicklungen in Europa einiges beizutragen hatte.



In der dritten Folge "Was wäre, wenn...Kolumbus Amerika nicht entdeckt hätte?" geht die phoenix-Geschichtsreihe der Frage nach, welche weitreichenden Konsequenzen es gehabt hätte, wenn die Entdeckung der "Neuen Welt" anders verlaufen wäre. Wäre dann Millionen Afrikanern die Sklaverei erspart geblieben? Wohin wären die Europäer geflüchtet, die in den USA im 19. und frühen 20. Jahrhundert Wohlstand und Freiheit suchten und fanden?



