Holmes Investment Properties schließt Vertrag über zweijährige Wandelanleihe DGAP-Ad-hoc: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Holmes Investment Proeprties schließt Vetrag ueber zweijährige Wandelanleihe 01.08.2018 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Holmes Investment Proeprties schließt Vertrag ueber zweijährige Wandelanleihe Holmes Investment Properties Plc (HIP) kann den erfolgreichen Abschluss seiner zweijährigen Wandelanleihe bekannt geben, die £ 250.000 für das Unternehmen eingebracht hat. Die Mittel werden insbesondere für die Erschließung neuer Standorte, die Erfüllung der aktuellen Ziele, den Erhalt von Baugenehmigungen und das damit verbundene Betriebskapital eingesetzt. Zusammenfassung der Konditionen: Nennwert £ 1.000 Ausgabepreis 64,1% Laufzeit 24 Monate Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, das Darlehen vorzeitig nach einem gestaffelten Plan des einlösbaren Wertes zurückzuzahlen. Die Gläubiger haben die Möglichkeit, nach Ablauf von sechs Monaten nach eigenem Ermessen zu konvertieren. Der Umtausch ist auf das Vierfache des Schlusskurses vom 22. März 2018 begrenzt. Das Unternehmen plant nun die nächste Fundraising-Aktivität und wird dies zu gegebener Zeit bekannt geben. Michael Simmonds, Chief Operating Officer von Holmes Investment Properties Plc, sagte: "Mit dieser Aufstockung konnten wir einen Beitrag zum Betriebskapital von HIP Entertainment Ltd leisten, so dass es nun vollständig finanziert ist, bis die erste Niederlassung eröffnet wird." HIP wird in Kürze eine 5-jährigen Anleihe mit einem Kupon von 8,5% auflegen, der am Ende der Laufzeit in Stammaktien der Gesellschaft mit einem Abschlag auf den damaligen Börsenkurs umwandelbar ist. Interesse kann vor dem Start per E-Mail an invest@hipplc.com registriert werden. Anfragen: Martin Eberhardt, Chairman martin.e@hipplc.com Yellow Jersey Charles Goodwin 07825 916 715 Georgia Colkin hip@yellowjerseypr.com Abena Affum Hinweise für Redakteure Holmes Investment Properties Plc Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16) ist eine auf den Freizeitsektor spezialisierte britische Immobilieninvestmentgesellschaft, die seit 2011 an der Berliner Börse notiert. Über die Tochtergesellschaften, UK Adventure Parks Ltd und HIP Entertainment Properties, arbeitet HIP mit Immoiliengesellschaften zusammen, um geeignete Grundstücke zu identifizieren, diese Grundstücke im Rahmen von Optionsvereinbarungen zu erwerben, Planungsgenehmigungen zu erhalten, das Freizeitzentrum nach den Spezifikationen des Betreibers zu errichten und deren Erträge zu maximieren. Es werden zuvor vereinbarten langfristigen Mietvertrag mit einer vereinbarten Rendite angestrebt. Da der Freizeitmarkt zusammen mit der Anzahl der Freizeitzentren in Großbritannien weiter wächst, beabsichtigt HIP, mit schnell wachsenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um in den nächsten 5-6 Jahren mindestens 12 Freizeitzentren zu entwickeln und dadurch den Wert des Unternehmens erheblich zu steigern. HIP Entertainment Limited Everyone Entertained (Ev-Ent) ist der Markenname, der unter HIP Entertainment Ltd. gelaunched wurde. Unter der Leitung von Managing Director Grant Wright ist Everyone Entertained ein activity fokusiertes Familienunterhaltungszentrum, das "alles unter einem Dach" bietet "Der ursprünglich veröffentlichte Plan sieht die Eröffnung von 12 Standorten über sechs Jahre vor, um danach einen beschleunigten roll - out zu erreichen. Die Direktoren des Unternehmens sehen die Möglichkeit, die Marke Ev-Ent in ganz Großbritannien und Europa zu entwickeln. 01.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Holmes Investment Properties PLC 53 Davies Street W1K 5JH London Großbritannien Telefon: + 44 203 709 7120 E-Mail: david@hip-prop.co.uk Internet: www.hip-prop.co.uk ISIN: GB00B61DTR94 WKN: A1H654 Börsen: Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 710151 01.08.2018 CET/CEST

ISIN GB00B61DTR94

AXC0250 2018-08-01/17:40