Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwoch leichte Kursverluste verzeichnet. Die Kurse österreichischer Staatsanleihen gaben mehrheitlich nach. Im Gegenzug stiegen die Renditen.Am Nachmittag rückten US-Daten vom Arbeitsmarkt und aus der Industrie in den Mittelpunkt. Nach Zahlen des Personaldienstleisters ADP sind in der US-Wirtschaft ...

