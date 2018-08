Bei der Deutschen Bank-Aktie fiel auf, dass Ende Juli zwei Mitglieder des Aufsichtsrats Aktien des Unternehmens gekauft hatten. Und zwar hatte dem Unternehmen zufolge am 26. Juli das Aufsichtsrats-Mitglied John Thain insgesamt 100.000 Deutsche Bank-Aktien gekauft - was ihn demnach exakt 1.051.015,28 Euro kostete. Der Kauf der 100.000 Aktien erfolgte der Meldung zufolge in Teilausführungen, der durchschnittliche Kaufpreis soll bei 10,5102 Euro gelegen haben. Am 27. Juli dann Mayree Carroll Clark ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...