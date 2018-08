Mainz (ots) - Donnerstag, 2. August 2018. 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Kay-Sölve Richter (5.30 bis 7.00 Uhr), Wolf-Christian Ulrich, Jochen Breyer (7.00 bis 9.00 Uhr)



Single-Mütter und -Väter - Neue Zahlen zu Alleinerziehenden Was krabbelt denn da? - Zweite große Insektenzählung Bunte Republik - Immer mehr Ausländer in Deutschland Langeoog, Baltrum, Juist - Die Ostfriesischen Inseln







Donnerstag, 2. August 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Jobs für Kinder - In welchem Umfang sind sie erlaubt? Bikinis für Frauen ohne Brust - Bademode für Brustamputierte Reisetipp: Ostfriesische Inseln - Welche Inseln sind einen Besuch wert?



Gäste: Carolin Kebekus, Kabarettistin und Schauspielerin Raul Krauthausen, Menschenrechtsaktivist







Donnerstag, 2. August 2018



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Jahrhundertsommer 2018 - Hitze-Mythen Expedition Deutschland: Gardelegen - Dorfkinder in der Altmark Die Krämerbrücke (4): Britta - Die "Neue" sagt "Guten Tag"







Donnerstag, 2. August 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Heavy Metal und Matsch - Rockfans treffen sich in Wacken







Donnerstag, 2. August 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Termin im Jugendwerk Hegau - Glasperlenspiel am Bodensee Zickige Royals - Nicht ganz so königliche Situationen Promis im Urlaub - Yachten werden bevorzugt







OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121