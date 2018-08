Deutschland (ots) -



Zum zweiten Mal haben die Blue Ocean Entertainment AG, Egmont Ehapa Media GmbH, Gruner + Jahr, Panini Verlags GmbH, SPIEGEL-Verlag und ZEIT Verlag in einer repräsentativen Marktmediastudie den Medienkonsum und das -nutzungsverhalten von 7,26 Millionen Kindern in Deutschland untersucht.



Jetzt liegen die Ergebnisse der Kinder-Medien-Studie 2018 vor und liefern einen detaillierten Einblick in die Lebensrealität von Vier- bis 13-Jährigen in ganz Deutschland und beantwortet dabei elementare Fragen wie: Welche Medien nutzen Kinder und Jugendliche? Wie gestalten sie ihre Freizeit? Trennen Kinder noch zwischen digitaler und analoger Welt? Ziehen sie sich aufgrund der zunehmenden Digitalisierung immer weiter zurück - und verlieren sie das Interesse am gesellschaftlichen Geschehen?



Präsentiert werden die Ergebnisse auch dieses Jahr im Rahmen einer Pressekonferenz. Dazu möchten die sechs teilnehmenden Verlage Sie herzlich einladen:



Wo: Bertelsmann Repräsentanz Großer Konferenzsaal Unter den Linden 1 10117 Berlin Wann: Dienstag, 7. August 2018 Einlass ab 10.30 Uhr Beginn Pressekonferenz: 11 Uhr ab 12.30 Uhr Empfang im Foyer/Wintergarten Geplantes Ende der Veranstaltung: 14 Uhr



Nach der Pressekonferenz stehen Ihnen Repräsentanten der Verlagshäuser für Interviews zur Verfügung. Auch Vorabinterviews am Veranstaltungstag sind nach Absprache und unter Einhaltung der Sperrfrist - 7. August 2018, 12 Uhr - möglich.



