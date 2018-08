Wilhelmshaven (ots) -



Die Fregatte "Lübeck" verlässt am 6. August 2018 gegen 10 Uhr ihren Heimathafen, um in der Ägäis Teil des Verbandes "Standing Nato Maritime Group 2" (SNMG 2) zu werden. Die Fregatte "Lübeck" hatte sich seit Anfang des Jahres auf Seefahrten und Ausbildungsabschnitten sowie der Teilnahme an der NATO Großübung "Joint Warrior" auf den Einsatz vorbereitet. Der Kommandant des Schiffes, Fregattenkapitän Christoph Sallermann (44), freut sich darauf, mit seiner Besatzung einen Beitrag als Teil des NATO-Verbandes zu leisten: "Bereits im letzten Jahr hat die Fregatte 'Lübeck' die Aufgabe eines Führungsschiffes mit einem zusätzlichen an Bord befindlichen NATO Stab erfolgreich gemeistert. Die Zusammenarbeit und der Austausch mit Angehörigen unserer Partnernationen wird sicherlich erneut eine Bereicherung für die Besatzung der Fregatte 'Lübeck' sein und somit eins der Highlights des Einsatzes darstellen." Die Fregatte "Lübeck" wird gegen Ende Dezember in Wilhelmshaven zurückerwartet.



Hinweise für die Presse



Medienvertreter sind zum Pressetermin "Fregatte 'Lübeck' läuft zur SNMG 2 aus" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Termin:



Montag, den 6. August 2018. Eintreffen bis spätestens 08.50 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)



Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 3. August 2018, 13.00 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.



