Die Wiener Börse hat am heutigen Mittwoch in einem schwachen europäischen Umfeld mit gut behaupteter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Dienstag-Schluss (3.421,37) um 4,8 Punkte oder 0,14 Prozent auf 3.426,17 Zähler. Gegenüber Ultimo 2017 liegt der ATX per heute 6,03 Punkte oder 0,18 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...