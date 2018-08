Volkswagen hat seine Verkäufe in den USA im vergangenen Monat dank gefragter Stadtgeländewagen erneut kräftig gesteigert. Im Juli wurden 30 520 Autos mit dem VW -Logo und damit knapp 13 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum abgesetzt, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Herndon (Bundesstaat Virginia) mitteilte. Im bisherigen Jahresverlauf legten die Verkäufe um acht Prozent auf 203 418 Neuwagen zu.

Nachdem der Abgas-Skandal den Absatz zwischenzeitlich hatte einbrechen lassen, ist VW auf dem US-Markt schon länger wieder im Aufwind. Insbesondere aufgrund einer erfolgreichen SUV-Offensive mit den Modellen Atlas und Tiguan wurde nun bereits der siebte Monat in Folge mit einem Verkaufsplus verbucht. Zudem setzt VW große Hoffnungen auf den neuen Jetta - sein meistverkauftes US-Modell.

Die VW-Tochter Audi wurde im Juli 19 221 Autos in den USA los und schaffte damit ein Plus von 2,1 Prozent im Jahresvergleich. Im Gesamtjahr steht für die Ingolstädter bislang ein Anstieg von 4,4 Prozent zu Buche. Andere Hersteller büßten im Juli, der einen Verkaufstag weniger hatte als im Vorjahr, indes kräftig ein. Die Branchenriesen Ford , Nissan , Honda und Toyota mussten erhebliche Abstriche machen. Fiat Chrysler konnte hingegen kräftig zulegen./hbr/DP/he

