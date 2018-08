Größter Verlierer in einem schwächelnden DAX ist an diesem Mittwoch die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon. Die Aktie büßt bis in den Nachmittag hinein mehr als 3 Prozent an Wert ein. Hintergrund sind die vorgelegten Quartalszahlen, die jedoch alles andere als schlecht ausfielen. Zudem wurde auch noch die Gesamtjahresprognose nach oben angepasst. Die scheinbar schlechte Stimmung an der Börse ist daher wohl am ehesten Gewinnmitnahmen zuzuschreiben, nachdem die Aktie seit Anfang Juli gut gelaufen ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...