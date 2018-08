Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Wolfsburger Autobauer habe im zweiten Quartal unter anderem von der Überproduktion in Europa profitiert, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor der Einführung der neuen Abgasnorm WLTP seien Autos auf Halde produziert worden./la/ck Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0162 2018-08-01/18:17

ISIN: DE0007664039