FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichterer Tendenz sind deutsche Aktien am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Der Markt war hin- und hergerissen zwischen guten Apple-Zahlen und der Rückkehr des Handelskonflikts. Angeblich erwägt die US-Regierung nun sogar wesentlich höhere Zölle von bis zu 25 Prozent auf chinesische US-Importe als die bisher angedachten 10 Prozent. Der DAX gab 0,5 Prozent nach auf 12.737 Punkte.

Im Blick stand die US-Notenbanksitzung am Abend. Analysten wie die der Commerzbank zeigten sich entspannt: "Eine Zinserhöhung steht nicht an und die Datenlage hat sich seit der Aktualisierung der Prognosen auf der Juni-Sitzung nicht groß geändert". Ein Zinsschritt im September gilt aber als fast sicher, was der gute ADP-Arbeitsmarktbericht untermauerte. Gemäß diesem wurden deutlich mehr neue Stellen im privaten US-Sektor geschaffen als erwartet.

Starke Geschäftszahlen von Apple im dritten Quartal trieben die Aktien um fast 6 Prozent nach oben. Auch der Ausblick übertraf die hochgesteckten Erwartungen. Nur bei den iPhone-Auslieferungen blieb der Konzern etwas hinter den Prognosen zurück.

Die Freude darüber zeigte sich bei Zulieferern wie Dialog Semiconductor, deren Titel um 8,4 Prozent sprangen. Zudem feierte der Markt, dass Dialog die Übernahmegespräche mit Synaptics beendet hatte. Die geplante Transaktion war als zu teuer kritisiert worden.

Infineon erhöht Prognose - VW durchwachsen

Autowerte standen unter Druck wegen Sorgen um ein erneutes Aufflammen des Handelskonflikts. VW fielen trotz guten zweiten Quartals um 3,7 Prozent. Die Analysten von Evercore ISI rieten Investoren aber, schwache Kurse als Kaufgelegenheit zu betrachten. BMW fielen 1,4 Prozent und Daimler 1,5 Prozent.

Infineon gaben 3,1 Prozent ab trotz guter Geschäftszahlen. Die erhöhte Umsatzprognose wurde vom Markt ignoriert, da die Erwartungen an die Automotive-Sparte noch höher waren. Darunter litten besonders die Werte der Automobilzulieferer: Schaeffler fielen um 5,1 Prozent, Leoni um 3,5 Prozent und Continental um 3,6 Prozent.

Thyssenkrupp gaben 0,7 Prozent nach. Beim Gewinnausblick wurde man zurückhaltender, statt eines positiven freien Cashflows wurde nun ein negativer erwartet. Osram legten um 2,9 Prozent zu und Qiagen um 5,3 Prozent, beide dank guter Geschäftszahlen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 96,1 (Vortag: 109,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,92 (Vortag: 3,97) Milliarden Euro. Es gab neun Kursgewinner und 21 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.737,05 -0,53% -1,40% DAX-Future 12.735,50 -0,62% -2,18% XDAX 12.743,71 -0,63% -0,92% MDAX 26.897,36 -0,04% +2,66% TecDAX 2.899,48 +0,56% +14,65% SDAX 12.309,37 -0,79% +3,55% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,00% -59 ===

