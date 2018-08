Tagesausblick für 02.08: DAX schwach. Siemens präsentiert die neue Strategie!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte starteten schwach in den August. Die Fed-Entscheidung heute Abend sowie die Angst vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China drückten auf die Stimmung der Anleger. So verlor der DAX im Tagesverlauf rund ein halbes Prozent auf 12.737 Punkte. Der Nebenwerteindex TecDAX verbuchte dank der stattllichen Kursaufschläge von Dialog Semiconductor und Qiagen ein Plus.

Während im übrigen Europa mehrheitlich Minuszeichen zu sehen waren zeigten sich die US-Aktienbarometer Dow Jones und S&P-500 trotz des starken Ergebnisses von Apple in den ersten Handelsstunden wenig verändert.

Der Ölpreis gab angesichts steigender Lagerbestände weiter nach und der Goldpreis konnte die Unterstützungsmarke von 1.214 USD gerade noch verteidigen.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Dialog Semiconductor wurde von den guten Ergebnissen von Apple beflügelt. Zudem stützte die Nachricht, dass Dialog die Übernahmegespräche mit Synaptics beendete. Morgen wird der Halbleiterhersteller seinerseits Zahlen vorlegen. Ein weiteres Sparprogramm und der geplante Verkauf der Beleuchtungen für Straßen, Büros und Industrieanlagen trieb die Aktie von Osram über EUR 39. Kommt nun die Wende? Trotz guter Ergebnisse und einer Reihe guter Analystenkommentare kippte die Aktie von Infineon auf die Unterstützungsmarke von EUR 22 ab. Die VW Vz. war heute trotz starker Zahlen für das erste Halbjahr Schlusslicht im DAX. Für Verunsicherung sorgten unter anderem der Dieselskandal und die Umstellung auf den neuen WLTP-Prüfzyklus. Daher dürfte dem Management zufolge das obere Ende des Margenziels für 2018 wohl nicht erreicht werden. Derweil denken die Wolfsburger über die Produktion neuartiger Batteriezellen für Elektroauto-Antriebe nach. Dass ThyssenKrupp die Prognosen für das Geschäftsjahr 2017/18 kassierte interessierte die Anleger heute nur wenig.

Aus Deutschland kommen morgen unter anderem BMW, Continental, Deutz, Dialog Semiconductor, Evonik, Hugo Boss, Lanxess, Metro, ProSiebenSat.1 und Siemens mit Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Siemens wird im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen die neue Strategie "Vision 2020+" vorstellen. Aus Europa erwarten Anleger unter anderem die Daten von Andritz, AXA, OMV sowie Société Générale.

Wichtige Termine

Großbritannien - Zinsentscheid der Bank von England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung (13:00)

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 28. Juli

USA - Auftragseingang Industrie, Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.900/13.000/13.150 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.500/12.630 Punkte

Der DAX bewegte sich heute größtenteils in einer 100-Punkterange zwischen 12.710 und 12.810 Punkten. Allerdings schloss der Index unterhalb der 10- und 20-Stunden-Durchschnittslinie. Positive Impulse sind frühestens oberhalb von 12.810 Punkten zu erwarten. Dann besteht Luft bis 12.900 Punkte. Taucht der DAX hingegen unter das heutige Tagestief droht eine Konsolidierung bis 12.630 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 22.06.2018 - 01.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.08.2013 - 01.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten

Cap in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX2341 271,07 11.750 35.000 21.12.2018 DAX HX1NLE 472,33 11.500 60.000 21.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.08.2018; 17:45 Uhr

