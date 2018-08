Hamburg (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,



die Menschen in Deutschland erleben einen der heißesten Sommer seit Jahrzehnten. Die Klimakrise mit ihren Wetterextremen lässt derzeit Ernten vertrocknen, in den Flüssen und Seen ersticken Fische und Waldbrände vernichten dutzende Hektar Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Eine interaktive Deutschlandkarte zu den Folgen finden Sie hier: https://klimakrise.org/



Für Ihre aktuelle Berichterstattung können Sie bei Greenpeace folgende Experten und Expertinnen erreichen:



Dr. Christoph Thies, Biochemiker, (Waldexperte): "Die Erde erwärmt sich gefährlich. Wir brauchen dringend eine verantwortungsbewusste Klimapolitik, die den Ernst der Lage erkennt und sich überlegt, wie das klimaschädliche CO2 in der Atmosphäre reduziert werden kann. Intakte Wälder und die großflächige Wiederbewaldung spielen dabei eine zentrale Rolle. Waldschutz ist Klimaschutz. Die Bundesregierung muss künftig eine naturnahe Waldbewirtschaftung viel stärker fördern, um damit auch die künftige Waldbrandgefahr zu mindern." Für Rückfragen christoph.thies@greenpeace.de mobil 0171-88831107



Martin Hofstetter, Diplom-Agraringenieur, (Landwirtschaftsexperte): "Statt Milliarden als Dürrehilfen zu verpulvern dürfen Agrarsubventionen nur noch gegen klare Klima- und Umweltschutzmaßnahmen gezahlt werden. Die Landwirtschaft in Deutschland hat in den vergangenen 10 Jahren 50Mrd Euro erhalte. Fast nichts davon wurde genutzt, um klimaverträglicher zu wirtschaften, die Landwirtschaft an die Klimakrise anzupassen oder Klimagase zu reduzieren. Jeder Euro in den Klimaschutz hilft den Landwirten mehr als alle kurzfristigen Dürrehilfen." Für Rückfragen martin.hofstetter@greenpeace.de mobil 0171-8706645



Anike Peters, Diplom-Ingenieurin für Umweltverfahrenstechnik, (Kohle- und Klimaexpertin): "Wenn Extremwetter wie die aktuelle Hitzewelle nicht zur Normalität werden sollen, müssen wir die ältesten Braunkohlekraftwerke jetzt abschalten und bis 2030 vollständig aus der Kohle aussteigen." Für Rückfragen: anike.peters@greenpeace.de mobil 0171-8780839



Thilo Maack, Diplom-Biologe mit Schwerpunkt Meeresbiologie, (Meeres- und Fischereiexperte): "Nur konsequenter Klimaschutz an Land wird uns künftig Hitzewellen und damit den Anblick von tonnenweise toten Fischen in den Flüssen und Seen ersparen. Lokal sind allein in diesem Jahr ganze Fischbestände verschwunden." Für Rückfragen: thilo.maack@greenpeace.de mobil 0151-27055491



