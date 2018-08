DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In der Schweiz blieb die Börse wegen des Bundesfeiertages mit dem Gedenken an den Rütlischwur geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.509,23 -0,46% +0,15% Stoxx50 3.149,41 -0,50% -0,89% DAX 12.737,05 -0,53% -1,40% FTSE 7.652,91 -1,24% +0,17% CAC 5.498,37 -0,23% +3,50% DJIA 25.331,89 -0,33% +2,48% S&P-500 2.809,56 -0,24% +5,08% Nasdaq-Comp. 7.681,91 +0,13% +11,28% Nasdaq-100 7.251,77 +0,27% +13,37% Nikkei-225 22.746,70 +0,86% -0,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,08% -51

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,51 70,46 -1,8% -1,25 +14,3% Brent/ICE 72,54 74,21 -2,3% -1,67 +13,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.219,59 1.224,11 -0,4% -4,52 -6,4% Silber (Spot) 15,44 15,51 -0,5% -0,08 -8,9% Platin (Spot) 818,15 839,50 -2,5% -21,35 -12,0% Kupfer-Future 2,75 2,82 -2,6% -0,07 -17,7%

Am Erdölmarkt fallen die Preise, nachdem das US-Energieministerium einen Anstieg seiner Rohölvorräte gemeldet hat. Ganz überraschend kam das zwar nicht, denn am Dienstag hatte schon das private American Petroleum Institute (API) von einem unerwartet hohen Lageraufbau in den USA auf Wochensicht berichtet. Dennoch bauen die Preise ihre Verluste nach den offiziellen Daten aus.

Gold fällt wieder unter die wichtige Unterstützung bei 1.220 Dollar. Ein Umfeld steigender Zinsen spreche nicht für das Edelmetall, heißt es mit Blick auf die Fed-Verlautbarungen am Abend.

FINANZMARKT USA

Der Handelskonflikt lässt Anleger an der Wall Street trotz überzeugender Geschäftszahlen von Apple vorsichtiger werden. Während US-Präsident Donald Trump mit den Europäern zuletzt einen Schmusekurs gefahren ist, scheint er den Handelskonflikt mit China zu verschärfen. Befeuert werden die Sorgen der Anleger von Berichten, wonach die USA ihre Gangart verschärfen und androhen könnten, die Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent anstatt der bisher angedachten 10 Prozent zu erhöhen. Angesichts dieser Aussichten halten sich Investoren mit Käufen zurück: Lediglich die technologielastigen Nasdaq-Indizes legen mit den Apple-Geschäftszahlen etwas zu. Die am Abend anstehenden Beschlüsse und Kommentare der Fed veranlassen Anleger ebenfalls zur Zurückhaltung. Einen Vorgeschmack auf eine möglicherweise falkenhaft gestimmte Fed liefert der brummende US-Arbeitsmarkt. Der ADP-Arbeitsmarkt fiel besser als prognostiziert aus. Apple hat besser abgeschnitten als erwartet. Auch der Ausblick übertraf die hochgesteckten Erwartungen des Marktes. Die Aktie steigt um 5,3 Prozent erstmals über 200 Dollar. Damit rückt Apple einer Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar wieder etwas näher. Für Pandora Media geht es um 16,5 Prozent nach oben. Der Musik-Streaminganbieter übertraf umsatzseitig die Erwartungen. Big 5 Sporting Goods stürzen um 5,8 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler überraschend mit roten Zahlen aufgewartet hat. Klar übertroffene Analystenschätzungen und ein angehobener Ausblick bescheren Container Store Group einen Kurssprung von fast 40 Prozent. Nach durchwachsen ausgefallenen Geschäftszahlen zeigen Anadarko Petroleum mit einem Abschlag von 6,8 Prozent. iQiyi verteuern sich um 1,5 Prozent. Das Unternehmen schnitt ergebnisseitig trotz eines Quartalsverlusts immer noch besser als vorhergesagt ab. Einen Kursrückgang um 3,6 Prozent erleben Synaptics. Die Übernahme durch Dialog ist vom Tisch. Humana ziehen um 3,4 Prozent an, der Hersteller von Babynahrung überzeugte und hob den Ausblick an. Nach einem WSJ-Bericht über den Einstieg des aktivistischen Investors Third Point klettern Campbell Soup um 2,1 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,75% bis 2,00% zuvor: 1,75% bis 2,00%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Markt zeigte sich hin- und hergerissen zwischen guten Apple-Geschäftszahlen und der Rückkehr des Handelskonflikts. Offen blieb die Frage, ob die Apple-Zahlen ausreichen, um die Stimmung im angeschlagenen Technologiesektor dauerhaft zu heben. Nomura sprach vom stärksten Stimmungsumschwung weg von Wachstums- und hinein in Value-Aktien seit zehn Jahren. Europas Technologiewerte schlossen daher weitere 0,4 Prozent im Minus. Die Freude über Apple zeigte sich aber bei Zulieferern wie Dialog Semiconductor, deren Titel um 8,4 Prozent sprangen. Zudem feierte der Markt, dass Dialog die Übernahmegespräche mit Synaptics beendet hatte. Autowerte standen unter Druck wegen der Sorgen um ein erneutes Aufflammen des Handelskonflikts. VW fielen trotz eines guten zweiten Quartals um 3,7 Prozent. Der Konzern rechnete nicht damit, das obere Ende der Margenprognose zu erreichen. BMW fielen um 1,4 Prozent und Daimler um 1,5 Prozent. Infineon gaben 3,1 Prozent ab trotz guter Geschäftszahlen. Die erhöhte Umsatzprognose wurde vom Markt ignoriert, da die Erwartungen an die Automotive-Sparte noch höher waren. Darunter litten besonders die Papiere der Autozulieferer: Schaeffler fielen um 5,1 Prozent, Leoni um 3,5 Prozent und Continental um 3,6 Prozent. Der europäische Automobilsektor büßte 2,5 Prozent ein. Thyssenkrupp gaben 0,7 Prozent nach. Beim Gewinnausblick wurde man zurückhaltender. Die Geschäftszahlen von Rio Tinto sorgten für Druck auf die Branche. Die Aktien fielen um 3,4 Prozent. Der Bergbaukonzern hatte zwar den Gewinn gesteigert, Analysten hatten aber mehr erwartet. Um 4,2 Prozent nach oben sprangen Air France-KLM dank guter Quartalszahlen. Bei BAE Systems ging es um 3 Prozent nach unten. Hier lag der Gewinn deutlich unter Vorjahr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.23 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1670 -0,14% 1,1682 1,1702 -2,9% EUR/JPY 130,39 -0,23% 130,90 130,95 -3,6% EUR/CHF 1,1578 +0,05% 1,1598 1,1581 -1,1% EUR/GBP 0,8895 -0,16% 0,8914 0,8925 +0,1% USD/JPY 111,73 -0,10% 112,06 111,90 -0,8% GBP/USD 1,3121 +0,03% 1,3105 1,3115 -2,9% Bitcoin BTC/USD 7.625,63 -1,6% 7.551,51 7.755,09 -44,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Spannungsfeld gut ausgefallener Apple-Geschäftszahlen, erneuter Schwächesignale der chinesischen Wirtschaft und der bevorstehenden geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend haben die Aktienmärkte uneinheitlich geschlossen. Insbesondere an den chinesischen Börsen trübte der weiter schwelende Handelskonflikt die Stimmung. Die USA wollen möglicherweise ihre Gangart verschärfen. In Tokio sorgte der zur Vortageszeit deutlich schwächere Yen für Rückenwind. In Schanghai und Hongkong gerieten die Kurse im Späthandel unter stärkeren Druck. Weiter unter Druck standen Aktien von Impfstoffherstellern im Zuge der Untersuchungen innerhalb der Branche wegen Verunreinigungen. Nachdem am Dienstag bereits die offiziellen Einkaufsmanagerindizes Chinas für Juli eine leichte Wachstumsverlangsamung angedeutet hatten, sank nun auch der von Markit ermittelte Index für das verarbeitende Gewerbe leicht. Aktien von Apple-Zulieferern zeigten keine einheitliche Tendenz, nachdem Apple besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen vorgelegt hatte. In Hongkong verloren Sunny Optical mit dem fallenden Gesamtmarkt im Späthandel 2,1 Prozent, AAC gaben um 3,0 Prozent nach. In Seoul legte der Kurs des Konkurrenten Samsung um 0,6 Prozent zu, während LG Innotek um 0,3 Prozent nachgaben. In Taiwan verloren Largan Precision 1,9 Prozent, während es für Hon Hai um 0,4 Prozent nach oben ging und für Foxconn um 1,7 Prozent. Überraschend gut ausgefallene Geschäftszahlen von Honda trieben die Kurse im japanischen Autosektor. Honda gewannen 3,0, Toyota 1,3 und Nissan 0,8 Prozent. Sony machten nach den Geschäftszahlen einen Satz um 4,8 Prozent nach oben, Nintendo legten sogar um 6,4 Prozent zu.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BASF bekommt Bayer-Agrargeschäfte

BASF hat den Erwerb einer Reihe von Agrargeschäften von Bayer abgeschlossen. Der Kaufpreis für die Vermögenswerte mit einem Umsatzvolumen von 2,2 Milliarden Euro beträgt 7,6 Milliarden Euro - vorbehaltlich bestimmter Anpassungen zum Abschluss der Transaktion, wie BASF mitteilte. Damit ist für BASF die größte Übernahme in der Konzerngeschichte nahezu komplett in trockenen Tüchern. Offen ist noch der Abschluss für das Gemüsesaatgutgeschäft, er wird für Mitte August 2018 erwartet.

Uniper-Chef zieht sich wegen Krebserkrankung vorerst zurück

Der Vorstandsvorsitzende des Energieerzeugers Uniper, Klaus Schäfer, wird sich wegen einer Krebserkrankung mehrere Monate vom Chefposten des Unternehmens zurückziehen. Das teilte das Unternehmen mit. "Der Aufsichtsrat wird mit dem Vorstand Regelungen über die Vertretung und die Verteilung von Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden treffen", heißt es in der Erklärung weiter.

Boehringer Ingelheim bestätigt nach leichtem Wachstum Prognose

Boehringer Ingelheim ist im ersten Halbjahr auf währungsbereinigter Basis leicht gewachsen und setzte insgesamt 8,6 Milliarden Euro um. Die Höhe des um ungünstige Wechselkurse, etwa zum US-Dollar, bereinigten Wachstums bezifferte das Pharmaunternehmen aus Ingelheim nicht. Auf berichteter Basis gingen die Einnahmen zurück, im Vorjahreszeitraum hatte Boehringer Ingelheim 9,2 Milliarden Euro umgesetzt. Für das laufende Geschäftsjahr geht Boehringer Ingelheim auf vergleichbarer Basis unverändert von einem leichten Wachstum der Umsatzerlöse aus.

Grammer baut F&E-Standort gemeinsam mit Partner in Indien auf

Der Autozulieferer Grammer rückt mit der Forschung und Entwicklung näher an einen Teil seiner Kunden heran. Das im SDAX notierte Unternehmen will dazu im Rahmen eines Joint Ventures mit Allygrow Technologies einen F&E-Standort in Indien aufbauen. Das Zentrum entstehe in der Stadt Pune in Westindien, wo bereits viele Kunden von Grammer ansässig seien, teilte die Gesellschaft mit.

Diebold Nixdorf erwartet noch größeren Verlust

Der Geldautomatenhersteller Diebold Nixdorf hat seine Jahresprognose nach der Gewinnwarnung im Mai erneut gesenkt. Im zweiten Quartal rutschte der Konzern tiefer in die roten Zahlen. Diebold Nixdorf verbuchte im zweiten Quartal einen Verlust von 138,5 Millionen US-Dollar nach 30,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Darin enthalten waren Wertberichtigungen von 90 Millionen Dollar. Der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Im laufenden Jahr rechnet Diebold Nixdorf mit einem Umsatz von knapp 4,5 Milliarden Dollar. Wegen höher als erwarteter Service- und Lieferkosten, gepaart mit dem mauen Umsatzausblick, erwartet Diebold Nixdorf nun ein bereinigtes EBITDA von 280 bis 320 Millionen Dollar. Der Jahresverlust wird nun bei 365 bis 325 Millionen Dollar gesehen.

Sprint kommt besser durch das Quartal als erwartet

Der US-Mobilfunkkonzern Sprint hat in seinem ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Die Aktie reagiert darauf im vorbörslichen Handel in den USA mit einem Plus von nahezu 2,5 Prozent. Der Nettogewinn sank auf 173 Millionen oder 4 Cent je Aktie, von 206 Millionen oder 5 Cent im Vorjahr. Von Factset befragte Analysten hatten nur das Erreichen der Gewinnschwelle erwartet. Der Umsatz ging auf 8,13 von 8,16 Milliarden Dollar zurück und übertraf damit ebenfalls die Konsensschätzung von 8,06 Milliarden.

BAE Systems enttäuscht im 1. Halbjahr

Der britische Rüstungskonzern BAE Systems hat enttäuschende Halbjahreszahlen vorgelegt. Vor Steuern sank der Gewinn um 22 Prozent auf 571 Millionen britische Pfund. Von Factset befragte Analysten hatten mit 744 Millionen Pfund deutlich mehr erwartet. Das viel beachtete bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nahm um 9,6 Prozent auf 874 Millionen Pfund ab. Auch beim Umsatz reichte BAE nicht an die Erwartungen heran. Er ging um 8,5 Prozent auf knapp 8,2 Milliarden Pfund zurück. Beobachter hatten 8,64 Milliarden vorhergesagt.

