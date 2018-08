Berlin (ots) - Der geplante Start des Bezahldienstes Apple Pay ruft die Politik auf den Plan. "Apple muss die Schnittstelle auch für andere Anbieter freigeben", sagte Nadja Hirsch, Vorsitzende der FDP im Europaparlament, dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Ansonsten sollte die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager den Konzern dazu zwingen. Mit einer Anfrage will sie von der Kommission wissen, ob diese einen möglichen Missbrauch von Marktmacht prüft.



Apple behält sich einen alleinigen Zugriff auf den NFC-Chip für das kontaktlose Bezahlen vor. Konkurrenten, wie die gerade gestartete Mobile-Payment-App der Sparkassen, funktionieren daher nur auf Android-Geräten, nicht aber mit dem iPhone. Diese Praxis hatte auch in anderen Ländern wie Australien und der Schweiz zu Beschwerden und Klagen von Banken und Verbraucherschützern geführt.



