Straubing (ots) - Dass die Amerikaner - zumindest aus europäischer Warte - den Schuss nicht gehört haben, wenn es um das Waffenrecht geht, ist bekannt. Massaker wie in Las Vegas, Parkland oder Santa Fee sorgen zwar auch in den USA immer wieder für Entsetzen, nennenswerte Konsequenzen wie deutliche schärfere Gesetze haben die nicht.



