(shareribs.com) Frankfurt / New York 01.08.2018 - Biotech-Aktien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich. Qiagen konnten nach Zahlen deutlich zulegen. Verlierer waren unter anderem Biotest und Santhera. An der Wall Street klettern Sarepta. Der DAX beendete den Handelstag 0,5 Prozent leichter bei 12.937 Zählern. Hier ging es für Fresenius Medical Care, Henkel und Merck nach oben. Auf der anderen Seite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...