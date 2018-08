NEC Corporation (NEC; TOKYO:6701) undNorthgate Public Services (NPS), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von NEC, gaben heute bekannt, dass NPS i2N übernommen hat, das Spezialsoftware für das HM Prison and Probation Service und das Youth Justice Board des britischen Justizministeriums bereitstellt. Die Transaktion wird das Angebot von NPS für den gesamten Strafrechtsprozess erheblich erweitern.

NPS ist der Marktführer bei IT-Lösungen für die Polizei im Vereinigten Königreich mit 15 Behörden, die derzeit das Kriminalitäts-, Sorgerechts- und Nachrichtenmanagementsystem CONNECT von NPS einsetzen. Jüngste Vertragsabschlüsse mit der West Midlands Police und dem Metropolitan Police Service bedeuten, dass über 50 der Polizeibeamten in England NPS-Technologie nutzen werden.

Die Übernahme von i2N bietet die Möglichkeit, die Transparenz im gesamten Strafrechtssystem zu erhöhen, sodass Benutzer während des gesamten Prozesses zusammenarbeiten können, um bessere Ergebnisse zu erzielen und Rückfälle zu vermeiden.

Stephen Callaghan, Chief Executive Officer von NPS, das sich im Besitz der NEC Corporation, Japan, befindet, sagte: "Wir sehen gute Synergien zwischen NPS und i2N im Bereich der Verwaltung von Jugendtätern. NPS bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für 168 lokale Behörden im Vereinigten Königreich an. Diese Übernahme wird unser Angebot im wichtigen Justizbereich stärken und gleichzeitig eine starke Wachstumschance für i2N bieten."

Jim O'Connor, CEO von i2N, sagte: "Die Verbindung mit dem Team von NPS eröffnet beiden Unternehmen neue und spannende Märkte für die Entwicklung kritischer Software, die den gesamten Justizbereich abdeckt."

i2N wurde 1999 gegründet und gehört zu den 25 führenden KMU IT-Dienstleistern in der G-Cloud von Government Digital und ist ein wichtiger Anbieter für das Justizministerium. In den letzten Jahren hat i2N Cloud-fähige Plattformen als Software as a Service (SaaS) über G-Cloud auf dem GOV.UK Digital Market Place ausgebaut.

Nach Abschluss der Transaktion wird i2N weiterhin unter seinem bisherigen Namen operieren und das zentrale Managementteam sowie alle operativen Mitarbeiter bleiben bestehen. i2N wird als Geschäftseinheit innerhalb der Safety Division von NPS operieren, während sich die Anforderungen der Kunden an integrierte Software und Dienstleistungen innerhalb der Justiz weiter entwickeln.

