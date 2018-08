Die Volkswagen-Tochter Porsche hat im vergangenen Monat den Absatz in den USA erhöht. Im Juli verkaufte der Sportwagenbauer 4020 Autos und damit 3,1 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mitteilte. Seit Jahresanfang kommen die Stuttgarter jetzt auf ein Plus von 6,3 Prozent./he/jsl

ISIN DE0007664039

AXC0279 2018-08-01/19:37