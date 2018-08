Von Olaf Ridder

MÜNCHEN (Dow Jones)--Siemens verschlankt seine Konzernstruktur und setzt sich dabei neue, ehrgeizige Wachstumsziele. Das ist der Kern der Konzernstrategie Vision 2020+ von Vorstandschef Joe Kaeser, die der Aufsichtsrat am Mittwoch gebilligt hat. Damit will der Konzernlenker den Industriekonzern fit für die fortschreitende Digitalisierung machen.

Die vor vier Jahren beschlossene Konzernstrategie Vision 2020 sei erfolgreich abgeschlossen. "Es wäre unverantwortlich, wenn wir uns jetzt auf den erreichten Erfolgen ausruhten", sagte Kaeser. Konkret sollen die bisher fünf Divisionen im Industriegeschäft in drei operative Einheiten überführt werden, wobei die einzelnen Geschäfte mehr unternehmerische Freiheit bekommen sollen. Die Operating Companies werden unter den Namen "Gas and Power", "Smart Infrastructure" sowie "Digital Industries" geführt.

Daneben stehen drei strategische Gesellschaften Siemens Healthineers, Siemens Gamesa und die geplante Siemens Alstom. Der Konzern will überdies in Wachstumsgebiete investieren, darunter IoT-Services, dezentrales Energiemanagement und infrastrukturelle Elektromobilität. Ausbauen will der Konzern sein Geschäft mit der Digitalisierung in der industriellen Fertigung, wo sich Siemens als führender Anbieter sieht.

Der Konzern will mit Hilfe der Maßnahmen mittelfristig jährlich zwei Prozent mehr Umsatz im industriellen Geschäft einfahren und die Gewinnmarge um zwei Prozentpunkte verbessern. Der Gewinn je Aktie soll dann schneller wachsen als der Umsatz.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2018 13:13 ET (17:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.