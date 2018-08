The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2018



ISIN Name



US0025671050 ABAXIS INC.

US1395941057 CAPELLA EDUCATION DL-,01

US3504651007 FOUNDATION MEDIC.DL-,0001