Halle (ots) - Das neue WLTP-Verfahren gilt von September an für alle neuen Pkw-Modelle. Volkswagen hat den damit verbundenen Prüfaufwand unterschätzt. Zudem sind tausende Ingenieure noch immer mit der Aufarbeitung des Dieselskandals beschäftigt. Sie prüfen, ob es nicht doch noch irgendwo manipulierte Abgassysteme gibt. Sie können sich nicht um die WLTP-Zertifizierung kümmern. Die Lehren aus all dem aber müssen sein, noch viele entschiedener auf saubere Autos zu setzen. Das sind Diesel-Fahrzeuge mit einer sehr aufwendigen Abgasreinigung, was künftig nur noch für große Limousinen und wuchtige SUV lukrativ sein wird. Bei kleinen Pkw ist diese Technik viel zu teuer. Dort müssen verstärkt Autos mit Benzin-Hybrid-Motoren angeboten werden.



