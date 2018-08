Innovatives Leiterspielformat bietet ein einzigartiges Spielerlebnis mit der Chance auf den großen Gewinn

Bei Golden Euro Casino werden die Spieler bei Banana Jones, der jüngsten Neuerscheinung von Realtime Gaming, von der Action in den Bann gezogen.

Banana Jones ist insofern einzigartig, als es sich nicht um ein traditionelles Slot- oder Tischspiel handelt, sondern um ein "Snakes Ladders"-Spielbrettformat, bei dem die Spieler pro Einsatz fünfmal würfeln.

Die Spieler sollen Banana Jones helfen, seinen Weg durch den unheilvollen Tempel des Leoparden Leopold zu finden und dabei dessen Schlangenarmee auf der Suche nach der kristallenen Banane zu meiden.

Die Spieler sammeln unterwegs Symbole, die mit einem Zähler erfasst und gemäß der Pay-Tabelle ausgezahlt werden.

Das Spiel punktet mit den beiden Funktionen Treasure Wheel und Crystal Banana Quest, welche mit der Chance auf noch mehr Gewinne locken.

Ab dem 1.August geht Banana Jones mit einem großzügigen Bonusangebot von bis zu 125 kostenlosen Würfen je nach Einsatzbetrag an den Start.

Der Gratisbonus von fünf Euro ist bis zum 21. August gültig und kann mit folgendem Coupon Code abgerufen werden:

BANANAJONES18

Der Golden Euro Casino Manager sagte: "Banana Jones ist eines der unterhaltsamsten und spannendsten Spiele, die wir im Golden Euro Casino je hatten, und wir gehen davon aus, dass wir damit bei unseren Spielern einen großen Hit landen.

Das noch nie dagewesene Leiterspielformat bietet ein einzigartiges Spielerlebnis mit vielen Möglichkeiten für große Gewinne."

Mit Stardust, einem weiterem Blockbuster-Titel, der am 22. August an den Start geht, wird dies ein ereignisreicher Monat bei Golden Euro Casino. Bei diesem Slot mit fünf Walzen und 243 Gewinnlinien des Casinos mit Feen, Weiden und attraktiven Gewinnen liegt Magie in der Luft.

Der Zugriff auf das vollständige Spieleangebot von Golden Euro Casino ist per Download, Sofortspiel oder Mobile Casino möglich.

