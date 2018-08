Mannheimer Morgen zur neuen Förderung von Elektroautos Überschrift: Nur Reiche freuen sich Finanzielle Wohltaten für Reiche kommen letztendlich der gesamten Gesellschaft zugute. âEURzTrickle down' heißt diese Theorie in der Entwicklungspolitik, was man mit âEURzdurchsickern' übersetzen kann. Verkehrsminister Andreas Scheuer und Finanzminister Olaf Scholz wollen auf diese Art nun dafür sorgen, dass mehr Elektroautos verkauft werden. Ab kommendem Jahr sollen elektrische Dienstwagen für die Nutzer günstiger sein. Der Trick: Die Nutzer zahlen weniger Steuern, wenn sie E-Firmenwagen privat fahren. Einerseits eine gute Idee: Unternehmen kaufen vielleicht eher die oft teuren Stromer, wenn die Manager danach verlangen. Der Markt wird größer, die Preise der E-Autos sinken, auf die Dauer werden sie auch für Normalbürger erschwinglicher. Zwei Nachteile jedoch birgt diese Herangehensweise. Es handelt sich um eine gezielte Förderung für Leute, denen es nicht an Geld mangelt. Die Mittel könnte man auch verwenden, um mindestens anteilig elektrische Klein- und Mittelklassewagen zusätzlich zu bezuschussen. Außerdem will die Regierung hunderte Millionen Euro für teilelektrische Hybridfahrzeuge ausgeben, die die meiste Zeit mit Benzin oder Diesel fahren. Ökologisch und klimapolitisch ergibt das wenig Sinn. Aber sei's drum. Geld hat der Staat ja gerade genug, außerdem ist der Zeitraum begrenzt. Allerdings muss die große Koalition darauf achten, dass die E-Auto-Förderung nicht versickert. Wenn die Zahl der Strom-Vehikel nicht bald stark wächst, gibt es einen langen Hebel, um nachzuhelfen: Die Steuer auf fossilen Treibstoff sollte steigen, die für Strom sinken. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

August 01, 2018