Das Geldhaus zahle im Rahmen eines Vergleichs ein Bussgeld von 2,09 Milliarden Dollar (1,79 Mrd Euro), teilte das Justizministerium am Mittwoch in Washington mit. Die Ermittler hatten Wells Fargo beschuldigt, Wertpapiere mit faulen Krediten hinterlegt und Anlegern so hohe Verluste eingebrockt zu haben. Konkret soll das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...