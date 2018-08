Der Euro notierte im April 2017 auf einem Zwischentief bei 59,66 Russischen Rubel und setzte anschließend zu einer Aufwärtsbewegung an. Im April 2018 schoss der Kurs binnen weniger Tage von 70 auf 80 Rubel, was jedoch auf die mutmaßliche Verwicklung Russlands in den Nervengiftangriff in Großbritannien und die damit einhergehenden Subventionsdrohungen zurückzuführen war. Aktuell notiert der Euro bei rund 73 Russischen Rubel. Langfristig befindet sich der Euro in einem Aufwärtstrend gegenüber dem ... (Robert Sasse)

