Der Euro war von März 2014 bis März 2015 von 1,36 auf 1,04 Dollar abgestürzt und pendelte anschließend bis Juli 2017 in einer Range zwischen 1,05 und 1,15 Dollar. Ein anschließender Anstieg in den Bereich um 1,25 Dollar wurde mittlerweile wieder abverkauft, momentan dient die Obergrenze der Preisrange bei 1,15 Dollar als horizontale Unterstützung, der Kurs notiert aktuell bei um die 1,17 Dollar leicht darüber. Die weitere Entwicklung hängt auch von der Notenbanksitzung in den Vereinigten Staaten ... (Robert Sasse)

