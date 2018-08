Petrobras ist wieder in deutlich besserer Verfassung als in den Wochen und Monaten zuvor. Die Aktie ist seit Mitte Juni in einem deutlichen charttechnischen Aufwärtstrend und konnte seither etwa gut 20 % aufsatteln. Dies eröffnet neue Chancen, so die Auffassung vieler charttechnischer Experten, die sogar Kursgewinne von weiteren mehr als 20 % für gut möglich halten. Die Chancen werden jetzt an einer wichtigen Kursobergrenze ausgelotet. Der Wert hat konkret die Marke von 5 Euro erreicht und dabei ... (Moritz von Betzenstein)

