Chevron hat in den vergangenen Tagen einen kleinen Seitwärtstrend erreicht. Dennoch befindet sich die Aktie in einer starken Position. Denn die erreichten Kurse entsprechen einem Zwischenhoch, das nahe am Allzeithoch notiert. Insofern sind die Notierungen in einem ausgezeichneten Zustand. Konkret: Der charttechnische Aufwärtstrend hält unverändert an, auch wenn seit etwa knapp drei Monaten derzeit ein Seitwärtstrend das Ausbrechen nach oben verhindert. Nacheinander müssten jetzt verschiedene ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...