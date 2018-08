Lukoil wird in diesen Tagen zu einem der großen Gewinner an den Finanzmärkten. Die Aktie konnte sich nach und nach aufwärts schieben und überwand dabei deutliche Hindernisse. Damit sind die Aussichten jetzt zumindest nach charttechnischer Lesart sehr gut, es sind neue Zwischentops zu erwarten. Im Einzelnen: Die Aktie hat am Mittwoch zwar minimal nachgegeben, befindet sich aber seit zumindest Mitte Juni im Aufgalopp. Ausgehend von 56 Euro wurden fast 10 % gewonnen, womit der Wert auch die Marke ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...