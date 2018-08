Der Goldpreis ist zuletzt angesichts der Handelsstreitigkeiten und der daraus folgenden schlechten Stimmung an den Handelsmärkten viel zu tief gefallen, meinen charttechnische und fundamentale Analysten insgesamt gemeinsam. Die Chartanalysten bewerten den Verlauf der inhaltlichen Debatte indes kaum, so dass diesem Umstand kein Wert beigemessen wird. Die Chartanalyse ist insgesamt der Ansicht, der Goldpreis würde sich in einem langsamen, aber stetigen Abwärtstrend befinden. Auch am Mittwoch wurden ... (Moritz von Betzenstein)

