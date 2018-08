Die AGRO Merchants Group, ein global führendes Unternehmen für Kühllagerung und Logistiklösungen, gab am 1. August die Übernahme von Transmode bekannt, ein führendes regionales Transportunternehmen mit Sitz in Paulsboro, New Jersey, das die meisten seiner Geschäfte in Philadelphia, Pennsylvania, macht. Diese Transaktion verbessert den Nordost-Transportbetrieb...

