Die Bananenerzeuger, die in Kamerun tätig sind, haben Ende Juni 2018 eine Gesamtmenge von 113.600 Tonnen exportiert, so Statistiken, die von der Bananenvereinigung von Kamerun (Assobacam) veröffentlicht wurden. Im Vergleich zu den 140.930 Tonnen, die in dem gleichen Zeitraum 2017 exportiert wurden, sind die Exporte in der ersten Hälfte von 2018 um mehr als 27.000 Tonnen gesunken....

