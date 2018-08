Carlo Matta wird die Expansion der US-amerikanischen Firma in der EU leiten; Olaf Henschen wurde als geschäftsführender Direktor für die Region Niederlande eingesetzt

CA Ventures hat heute zwei entscheidende Neueinstellungen zur Unterstützung der geplanten Investition der Firma in den europäischen Wohnungsmarkt in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Die Branchenveteranen, die zum Unternehmen kommen, sind Carlo Matta, der die neue europäische Abteilung von CA Ventures mit Sitz in London leiten wird, und Olaf Henschen, der als geschäftsführender Direktor für Projekte in den Niederlanden fungieren wird.

"Diese strategischen Einstellungen beide handverlesen aufgrund der jeweils umfassenden Erfahrung auf der internationalen Bühne werden das Wachstum unserer europäischen Abteilung beschleunigen, während wir weiterhin Gelegenheiten auf großteils unterversorgten Märkten ermitteln", sagte Tom Scott, CEO von CA Ventures. "Carlo und Olaf haben zusammen Dutzende von Jahren Erfahrung und können uns so die hyperlokalen Einblicke und Beziehungen bieten, die zum Aufbau der bestehenden Portfolios von CA aus Studentenwohnungen und Mehrfamilienhäusern in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar nötig sind."

Diese Ernennungen erfolgen einige Monate nach der Bekanntgabe von CA Ventures, einer der Marktführer auf dem US-amerikanischen Wohnungsmarkt, von Plänen zu einer Expansion in Europa. Insbesondere möchte CA Entwicklungsprojekte sowohl mit als auch ohne vorliegende Genehmigung erwerben, sowie verzögerte Verkaufsprojekte hinsichtlich der Umwandlung zu Mietwohnungen. Angesichts der Erweiterung seines Portfolios ist das Unternehmen auf der Suche nach Joint-Venture-Partnern und bietet Makleranreize, um neue Investmentgelegenheiten zu finden. Die anvisierten Märkte für Studentenwohnungen sind für mindestens 15.000 Personen vorgesehen, während die Märkte im Sektor für private Mietwohnungen Raum für 200.000 oder mehr bieten werden.

CA entwickelt derzeit zwei Studentenwohnheime in Großbritannien und zwei weitere in Polen und ist aktiv an Verhandlungen zum Erwerb von Grundstücken und Entwicklungsstandorten in beiden Ländern sowie in Irland, Deutschland, Spanien und den Niederlanden beteiligt.

Matta bringt über 20 Jahre Erfahrung in das Unternehmen ein. Zuletzt arbeitete er als geschäftsführender Direktor bei Optimum Asset Management in New York. Dort leitete er Sourcing, Mittelbeschaffung und Entwicklung für Immobilienprojekte im Wert von 530 Millionen US-Dollar. In seinen vorherigen Führungspositionen bei Hines Europe und Actis hat er zur Umsetzung Dutzender von Projekten in ganz Europa und Westafrika beigetragen, die insgesamt mehr als 3 Milliarden US-Dollar wert sind.

Henschen kommt von der LIFE Group in Antwerpen, Belgien, zu CA Ventures. Dort fungierte er als geschäftsführender Direktor für die Wohnimmobilien und die Projekte für Studentenwohnungen der Unternehmensgruppe in den Niederlanden. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet Immobilienentwicklung und Asset-Management mit in seine neue Funktion. Hier wird er sich sowohl auf speziell errichtete Unterkünfte für Studenten als auch auf Bau-/Miet-Wohnungsprogramme im ganzen Land konzentrieren.

CA ist aktiv auf der Suche nach weiteren Talenten für das internationale Team.

CA Ventures LLC ist eine in Chicago ansässige Immobilien-Investment-Holdinggesellschaft, deren internationales Portfolio Objekte in den USA, Europa und Lateinamerika im Wert von insgesamt 7,8 Milliarden US-Dollar umfasst. Während sich CA Ventures anfangs auf Unterkünfte für Studenten spezialisierte, hat sich die Gesellschaft inzwischen in Sektoren wie Büro-, Senioren-, Mehrfamilien-, Gastgewerbe- und Industrie-Immobilien diversifiziert. Neben Neubau- und Renovierungsobjekten spezialisiert sich die Firma auch auf institutionelle Joint Ventures, Mehrwertinvestitionen, Eigenkapital- und Fremdfinanzierungen sowie Vermögensverwaltungsdienste. CA Ventures ist die Holdinggesellschaft für die CA-Unternehmensgruppe mit CA Student Living, CA Office Vanderbilt Partners, CA Senior Living, CA Residential, CA Industrial, CAV International und CA Hospitality. Weitere Informationen finden Sie unter www.ca-ventures.com.

