Nach neuen Drohungen aus den USA wachsen Sorgen über einen eskalierenden Handelskonflikt an den asiatischen Börsen wieder an. Die wichtigsten Indizes geben nach.

Die neue Runde im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag belastet. Die US-Regierung hat einen Strafzoll von 25 Prozent auf chinesische Einfuhrgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar ins Spiel gebracht - das ist mehr als doppelt so viel wie bislang angekündigt.

"Das Handelsthema wird weiterhin auf dem Markt lasten", sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui ...

