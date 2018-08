Fahrzeughersteller leiden in den USA unter Absatzeinbußen. Verantwortlich sind höhere Kosten für Käufer. Deutsche Konzerne setzen sich dennoch durch.

Angesichts steigender Spritpreise und höherer Finanzierungszinsen haben sich die US-Bürger im Juli beim Autokauf zurückgehalten. Etliche große Hersteller erlitten kräftige Absatzeinbußen, wie die am Mittwoch vorgelegten Verkaufszahlen zeigten. Bei Volkswagen hält der Aufwärtstrend in den USA hingegen an - die Wolfsburger zählten im vergangenen Monat zu den wenigen Gewinnern auf dem nach China zweitgrößten Automarkt der Welt.

Dank seiner bei der US-Kundschaft gefragten Stadtgeländewagen setzte der deutsche Autokonzern 30.520 Autos mit dem VW-Logo ab. Das waren knapp 13 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im bisherigen Jahresverlauf steigerte ...

