"Mittelbayerische Zeitung" zu Brexit:

"Horten? Hamstern? Ist es so weit schon gekommen, fragen sich die Leute. Die Frustration über eine Regierung, die mit sich selbst streitet, ob sie einen weichen oder harten Brexit will, ist mit Händen zu greifen. Laut einer Sky-News-Umfrage denken mehr als drei Viertel, dass die Regierung die Verhandlungen verpfuscht und 74 Prozent sind unzufrieden mit der Leistung ihrer Premierministerin May. 65 Prozent sind überzeugt, dass Großbritannien einen schlechten Handelsdeal bekommen wird. Das Lager derjenigen, die innerhalb der EU verbleiben wollen, wittert Morgenluft."/be/DP/he

AXC0012 2018-08-02/05:35