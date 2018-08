"Die Welt" zu Peter Scholze erhält die Fields-Medaille:

"Wir feiern zwar Peter Scholze, der mit 24 Jahren bereits Professor war. Ein Genie wie er kann indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hierzulande insgesamt leider ein Mathematikproblem haben. In vielfältiger Weise steuern Algorithmen unseren Alltag. Ohne sie wäre unser modernes, bequemes Leben nicht vorstellbar. Doch Kinder wenden sich ab und zu wenige studieren Mathematik und verwandte Zukunftsfächer, sodass es bereits einen katastrophalen Mangel an IT-Experten und Programmierern gibt. Die Mathematik wird zunehmend zu einer strategischen Wissenschaft. Wer über die besseren digitalen Konzepte, die leistungsfähigeren Algorithmen oder die besseren Verschlüsselungen verfügt, der hat wirtschaftliche, politische und letztlich sogar militärische Vorteile. Scholzes Erfolg könnte uns ermutigen, über die wachsende Bedeutung der Mathematik nachzudenken. In anderen Ländern werden junge mathematische Talente bereits systematisch gefördert."/be/DP/he

