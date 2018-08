"Rheinpfalz" zu Umsatzsteuerbetrug im Online-Handel:

"Es tut sich etwas. Diejenigen, die die Regeln setzen, begegnen dem Phänomen "Digitale Welt" nicht mehr ganz so ratlos wie einst. Zunehmend wird die tradierte und über Jahrzehnte entwickelte Gesetzgebung der realen Welt angepasst an die digitale des 21. Jahrhunderts. Warum waren (und sind) die Erkenntnis- und Entscheidungsprozesse so quälend langsam? Vermutlich auch, weil in den Regierungen, den Parlamenten und den Verwaltungen oft genug Verständnis und Wissen fehlte."/be/DP/he

AXC0021 2018-08-02/05:35