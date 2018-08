Der "Kölner Stadt-Anzeiger" über die Dürre infolge der Hitze und über die Soforthilfen für Landwirte:

"Selbst wenn alle deutschen Landwirte von heute auf morgen auf Düngemittel verzichteten und wieder Esel vor den Pflug spannten, änderte das an der Witterung in den nächsten Jahren herzlich wenig. Das Extrem wird beim Wetter zur Normalität. Die Logik gebietet zwei Lösungen: Erstens muss sich die Branche selbst sichern. Das tut sie zurzeit nur unzureichend. Deutschland sollte sich hier dringend ein Beispiel an Italien oder Griechenland nehmen. Eine sinnvolle Ergänzung bietet der Bauernverband selbst an: Die Landwirte wollen aus ihren Gewinnen eine Risikorücklage. Diese Reserve wäre flexibel nach allen Wetterschäden einsetzbar. Sie würde wetterbedingte Soforthilfen überflüssig machen."/be/DP/tos

