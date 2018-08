Kardex AG: Starkes erstes Halbjahr für Kardex EQS Group-Ad-hoc: Kardex AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Kardex AG: Starkes erstes Halbjahr für Kardex 02.08.2018 / 06:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung - Halbjahresergebnis 2018 Zürich, 2. August 2018 Starkes erstes Halbjahr für Kardex Die Kardex Gruppe hat sich auch im ersten Halbjahr 2018 erfolgreich weiterentwickelt. Die robusten Marktverhältnisse und die starke Position der Gruppe im Markt sorgten für eine Fortsetzung des guten Auftragseingangs. Trotz vermehrter Engpässe in der Supply Chain, die zu einer verlängerten Auftragsabwicklung führten, beschleunigte sich auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung. Kardex Remstar hat wie angekündigt damit begonnen, gezielte Investitionen zur Erhöhung der Kapazitäten zu tätigen. Der Auftragseingang der Kardex Gruppe lag mit EUR 246.0 Mio. um 17.6% über der Vorjahresperiode. Der Gruppenumsatz im ersten Halbjahr betrug EUR 195.1 Mio., das entspricht einem Zuwachs von 9.2% (4.8%). Neben dem stark wachsenden Neugeschäft konnte auch der Life-Cycle-Services-Umsatz weiter gesteigert werden, welcher erneut einen sehr guten Umsatzanteil von 29.1% (29.2%) erreichte und damit im angestrebten Zielkorridor liegt. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum Periodenende um 32.0% auf EUR 222.1 Mio. Die Anzahl der Mitarbeitenden der Gruppe stieg seit Jahresbeginn um 3.5% auf 1 711 Vollzeitstellen. Erneute Zunahme der EBIT-Marge Der Bruttogewinn auf Gruppenstufe stieg absolut um 8.4% auf EUR 69.7 Mio., nahm aber aufgrund höherer Beschaffungspreise, Löhne und leicht tieferer Verkaufsmargen prozentual leicht auf 35.7% (36.0%) ab. Die operativen Kosten erhöhten sich hingegen bei anhaltend hohen Marketing- und Entwicklungsanstrengungen nur unterproportional, so dass mit EUR 23.6 Mio. ein erfreuliches Betriebsergebnis erreicht wurde. Das entspricht einer Umsatzrendite auf EBIT-Stufe von 12.1% (11.2%). Bei gleichbleibender Steuerquote resultierte ein um 21.4% höherer Reingewinn von EUR 17.0 Mio. (EUR 14.0 Mio.). Dies entspricht einem ROCE von 51.4% (48.4%). Kardex Remstar mit rekordhohem Auftragseingang Kardex Remstar verzeichnete in fast allen Märkten eine wachsende Nachfrage. In Europa, Asien und Nordamerika wuchs der Auftragseingang als Resultat der Investitionen der vergangenen Jahre in die Vertriebssystematik und des weiterhin positiven Marktumfeldes zweistellig. Im Mittleren Osten und in Afrika bewegen sich die Aktivitäten aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten weiterhin auf tiefem Niveau. In Südamerika entwickeln sich die 2017 gestarteten lokalen Marktaktivitäten ansprechend. Der Auftragseingang erhöhte sich insgesamt um 19.9% auf EUR 196.8 Mio. Kardex Remstar erzielte im ersten Halbjahr eine Umsatzsteigerung von 12.7% auf EUR 158.8 Mio. Der Anteil der Life Cycle Services betrug trotz des stark erhöhten Neugeschäfts gute 30.5% (31.7%). Das Betriebsergebnis von EUR 23.0 Mio. liegt um 16.8% über der bereits starken Vorjahresperiode, das entspricht einer EBIT-Marge von 14.5% (14.0%). Kardex Remstar verzeichnet eine allgemein sehr hohe Auslastung der Supply Chain und dadurch verursachte verlängerte Lieferzeiten, die zusätzlich durch Engpässe bei Zulieferern getrieben werden. Auch auf Kundenseite stellen sich vermehrt auslastungsbedingte Projektverzögerungen ein. Die Rekrutierung von qualifiziertem neuem Personal stellt eine fortgesetzte, zusätzliche Herausforderung für die gesamte Organisation dar. Die gezielten Investitionen in die Werke werden sukzessive zu einem Ausbau der Kapazitäten führen. Der Auftragsbestand von EUR 160.1 Mio. (EUR 113.7 Mio.) zum Periodenende ergibt eine verlängerte Visibilität für die Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr. Gute Entwicklung bei Kardex Mlog Bei Kardex Mlog lief das Geschäft gemäss den Erwartungen in einem positiven Umfeld und mit einem ähnlichen Effekt bezüglich der Realisierungsdauer der Projekte. Der Auftragseingang legte um 9.8% auf EUR 49.4 Mio. zu, der Umsatz liegt mit EUR 36.3 Mio. um 4.0% unter der Vorjahresperiode. Dies entspricht allerdings nur einer Momentaufnahme, da verschiedene Projekte erst zu Beginn des zweiten Halbjahrs abgerechnet werden. Das erzielte Betriebsergebnis erhöhte sich um 20.0% auf EUR 1.8 Mio., was einer EBIT-Marge von 5.0% (4.0%) entspricht. Die höhere Marge resultierte insbesondere aus einem im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich höheren Umsatzanteil der Life Cycle Services von 46.8% (33.9%). Kardex Mlog investiert weiterhin gezielt in Vertrieb und Marketing, wodurch sich die operativen Kosten leicht erhöhten. Der Auftragsbestand liegt 13.5% über dem Vorjahr und bildet eine gute Basis für das zweite Halbjahr. Bilanz unverändert stark und hoher Free Cash Flow Die Bilanz der Kardex Gruppe ist unverändert solide und weist zum Periodenende eine Bilanzsumme von EUR 263.7 Mio. aus (31.12.2018: EUR 240.2 Mio.). Das Unternehmen ist schuldenfrei, verfügt über einen Netto-Cash-Bestand von EUR 130.7 Mio. und weist eine Eigenkapitalquote von 59.1% (57.9%) auf. Hier gilt zu berücksichtigen, dass die Nennwertreduktion von CHF 3.60/Aktie (CHF 27.8 Mio.) erst nach dem Bilanzstichtag am 3. Juli 2018 erfolgte. Der im ersten Halbjahr erzielte Free Cash Flow war mit EUR 15.6 Mio. aufgrund der erhöhten Investitionen und eines höheren Debitorenbestands etwas niedriger als in der Vorjahresperiode (EUR 19.1 Mio.). Ausblick Es bestehen momentan keine Anzeichen für eine Veränderung des aktuellen Marktumfeldes und der Trends. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind zuversichtlich für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs. Die Divisionen haben volle Auftragsbücher und werden weiterhin von ihrer starken Position im wachsenden Intralogistik-Markt profitieren. Darüber hinaus werden laufend sich bietende Opportunitäten zur gezielten Stärkung der Gruppe geprüft. Der gute Geschäftsgang wird sich damit aus heutiger Optik auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. Heute, am 2. August 2018, findet um 15.00 Uhr eine Telefonkonferenz mit dem CEO Jens Fankhänel, dem CFO Thomas Reist sowie dem Investor Relations-Verantwortlichen Edwin van der Geest, zur Besprechung der Halbjahresergebnisse statt. Die Telefonkonferenz findet in Englisch statt. Die Präsentation dazu finden Sie auf der Webseite https://www.kardex.com/praesentationen. Bitte wählen Sie sich 5 Min. vor Beginn der Konferenz ein und halten Sie die Präsentation bereit. Juli 2019 Publikation Halbjahresbericht 2019 Telefonkonferenz für Medien und Analysten Kennzahlen EUR Mio. 1.1.-30.6 2018 2017 +/-% Auftragseingang 246.0 126.1% 209.1 117.1% 17.6% Auftragsbestand (30.6.) 222.1 113.8% 168.3 94.2% 32.0% Umsatz netto 195.1 100.0% 178.6 100.0% 9.2% Bruttogewinn 69.7 35.7% 64.3 36.0% 8.4% Betriebsaufwand 46.1 23.6% 44.3 24.8% 4.1% EBITDA 26.4 13.5% 22.5 12.6% 17.3% Betriebsergebnis (EBIT) 23.6 12.1% 20.0 11.2% 18.0% Reingewinn 17.0 8.7% 14.0 7.8% 21.4% Nettogeldfluss aus 19.4 23.8 -18.5- Geschäftstätigkeit % Free Cash Flow 15.6 19.1 -18.3- % ROCE 51.4% 48.4% 6.2% 30.6.2018 31.12.2017 +/-% Nettoumlaufvermögen 62.0 64.6 -4.0% Netto Cash Bestand 130.7 114.9 13.8% Eigenkapital/Eigenkapital- 155.7 59.1% 139.0 57.9% 12.0% quote Mitarbeitende 1 711 1 653 3.5% (Vollzeitstellen) Kardex Gruppe - Unternehmensprofil Die Kardex Gruppe ist ein weltweit agierender Industrie-Partner für Intralogistik-Lösungen und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und Materialflusssystemen. Die Gruppe besteht aus zwei unternehmerisch geführten Divisionen, Kardex Remstar und Kardex Mlog. Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält dynamische Lager- und Bereitstellungssysteme und Kardex Mlog integrierte Materialflusssysteme und automatische Hochregallager. Die beiden Divisionen sind für ihre Kunden ein Partner über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder einer Lösung. Dies beginnt bei der Erfassung der Kundenbedürfnisse und führt über die Planung, Realisierung und Implementierung kundenspezifischer Systeme bis hin zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit und niedriger Lebensdauer-Kosten durch ein kundenorientiertes Life-Cycle-Management. Über 1 700 Mitarbeitende sind weltweit in über 30 Ländern für die Gesellschaften der Kardex Gruppe aktiv. Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält «zukunftsgerichtete Aussagen». Solche zukunftsgerichteten Aussagen können Ausführungen über unsere finanzielle Lage, Ertragslage und Geschäftsergebnisse sowie gewisse strategische Pläne und Ziele enthalten. Da diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können sich tatsächliche zukünftige Resultate wesentlich von den in den Ausführungen formulierten und implizierten Resultaten unterscheiden. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten hängen von Umständen ab, die nicht von Kardex kontrolliert oder genau eingeschätzt werden können, wie zukünftige Marktbedingungen, Kursschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, das Handeln von Regulierungsbehörden und andere Risikofaktoren, die in früheren und zukünftigen Publikationen und Berichten von Kardex einzeln aufgeführt sind sowie in früheren und zukünftigen Publikationen, Pressemitteilungen, Berichten und anderen auf der Website der Kardex Gruppe veröffentlichten Informationen enthalten sind. 