Hohe Verluste, aber steigende Produktionszahlen und Nachfrage sowie bessere Liquidität im laufenden Quartal - die oft beschworene Pleite des Elektroautoherstellers bleibt weiter aus.

So ungewöhnlich wie Tesla als Autohersteller agiert, sind auch die Präsentationen seiner Quartalsberichte. Während beispielsweise Apple CEO Tim Cook und sein Finanzchef Luca Maestri sorgfältigst vorbereitete Statements rezitieren und danach ihnen nicht genehme Fragen rhetorisch kunstvoll umschiffen, schickt das Duo aus Elon Musk und Deepak Ahuja kurz vor der Präsentation einen schriftlichen Lagebericht heraus. Das gibt mehr Zeit für das, was viele CEOs lieber so kurz wie möglich halten: Das Beantworten von Fragen. Weil Musk kein begnadeter Redner ist und aus dem Stegreif formuliert, wirken seine Darlegungen oft chaotisch. Aber sie sind dadurch authentisch, unberechenbar und somit interessant.

Musk wirkte bei der Verkündung zwar wie so oft zerstreut und überarbeitet, hatte jedoch gute Laune. Während er über die Herausforderungen bei der Autofertigung fachsimpelte - der größte Engpass ist die Verfügbarkeit von Akkus - legte die Aktie seines Unternehmens im nachbörslichen Handel um streckenweise bis zu 11 Prozent zu, was den Unternehmenswert auf rund fünf Milliarden Dollar erhöhte.

Denn Musk hatte durchweg Positives zu berichten. Tesla hat im zweiten Quartal zwar mit 743 Millionen Dollar den drittgrößten Verlust seiner Geschichte hingelegt. Doch der Umsatz ist parallel auf den Rekordwert von vier Milliarden Dollar gestiegen. Und die Gewinnzone ist in Sicht. Musk bekräftigte, dass er im dritten und vierten Quartal schwarze Zahlen erwarte. Im zweiten Quartal produzierte Tesla 53.339 Autos, liefert jedoch nur 40.768 davon aus. Die Diskrepanz liegt wahrscheinlich daran, dass Tesla mit dem Verzögern das Maximum des an Zulassungszahlen gekoppelten US-Steuerrabatts um ein weiteres Quartal verlängern konnte.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...