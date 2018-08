Abflüsse bei Indexfonds in den USA drücken die globalen Preise des Edelmetalls. Doch Analysten rechnen mit einer baldigen Trendwende.

Es ist der niedrigste Wert seit der Finanzkrise: Rund 1960 Tonnen Gold haben Investoren, Händler und Zentralbanken im ersten Halbjahr 2018 am globalen Markt nachgefragt - so wenig wie seit 2009 nicht mehr.

Das hat das World Gold Council (WGC) am Donnerstagmorgen bekanntgegeben. Auch der Goldpreis kommt seit Wochen nicht vom Fleck: Am Mittwochnachmittag notierte er nahe dem Jahrestief bei rund 1223 Dollar je Feinunze (rund 31 Gramm).

Der Hauptgrund für die schwache Nachfrage nach dem Edelmetall: Weniger Anleger investierten in sogenannte Gold-EFTs, Indexfonds, die durch physisches Gold gedeckt sind. Die Fonds sammeln Anlegergeld ein und hinterlegen für jeden Fondsanteil eine bestimmte Menge des Edelmetalls. Je weniger Anleger hier investieren, desto geringer ist die Goldnachfrage der Fondsgesellschaften.

So kauften im zweiten Quartal 2018 Fonds den WGC-Zahlen zufolge nur noch 33,8 Tonnen Gold an. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 62,5 Tonnen. Der Rückgang beträgt 46 Prozent.

WGC-Analyst John Mulligan sagte dem Handelsblatt, dass besonders Mittelabflüsse bei großen US-amerikanischen Gold-ETFs im Mai und Juni die Nachfrage gedrückt hätten: "Der starke Dollar ist der Schlüssel." Professionelle Investoren versuchten, kurzfristig von den hohen Renditen am Aktien- und Bondmarkt zu profitieren.

"Der Dollar spiegelt das gute Investitionsklima in den USA wider", so Mulligan. Auch Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch bestätigt: "Ein Grund für die Abflüsse aus amerikanischen Gold-ETFs ist, dass die US-Aktienmärkte zuletzt deutlich besser gelaufen sind." Viele Großanleger hätten von Gold in Aktien umgeschichtet.

